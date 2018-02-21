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Керлингистку провозгласили «новым Чаком Норрисом»
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Олимпийскую керлингистку провозгласили «новым Чаком Норрисом» 

Lenta.ru 21 февраля 2018
Капитан сборной Южной Кореи по керлингу прославилась в сети благодаря своей статичной мимике. Из-за строгого выражения лица во время выступления на Играх в сети ее назвали новым Чаком Норрисом.
27-летняя скип Ким Эун-юнг (Kim Eun-jung) принесла своей команде победу в одном из соревнований. Ее точный бросок обеспечил кореянкам высокую строчку в турнирной таблице. Однако пользователи соцсетей заметили, что во время выпуска «камня» в сторону мишени девушка сохраняла строгое и напряженное выражение лица. Они предположили, что именно благодаря мимике снаряд достиг необходимой отметки на поле.
Юзеры живо подхватили эту идею: Эун-юнг была уподоблена Чаку Норрису, который, как описывают мемы, сохраняет хладнокровие в любой жизненной ситуации.
Пользователи отметили, что девушка всегда сосредоточена: даже во время фотосессий она не улыбается. А в моменты радости она молча дает «пять» спортсменкам сборной. В интернете девушку саркастически окрестили «многоликой».
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21 февраля кореянки сыграли с российской женской сборной по керлингу. Команда Южной Кореи одержала победу со счетом 2:11. Зимние Олимпийские игры продлятся до 25 февраля.
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