«Вы 30 лет попадаетесь на допинге». Кто оскорбил русских лыжников

Олимпиада-2018. Лыжные гонки. Манифика, Спицов, Большунов — о допинге

Спицов и Большунов выиграли очередное серебро, а им пожелали не сдать положительную пробу.

— Спицов — молодец. Он показывал хорошие результаты последние недели. Хотя вы же знаете, что может выясниться через четыре года. Давайте представим, что мир просто не выдержал успехов наших лыжников. Что он не смог спокойно принять молодую команду, которая взяла так много медалей и равняется только на норвежцев. Что ставшую сильной Россию не могли не уколоть. И тогда слова француза Манифика покажутся вам свинской завистью:

И в истоках этого злого западного сарказма необходимо разобраться. «Мы — великая страна»

— Специально искала и купила, — торжествовала она. — Знамя — наша гордость, наша история, оно доказывает, что Россия может победить любого. Но лучше начнём с наших флагов. Не нейтральных. Самым заметным на лыжных соревнованиях в Пхёнчхане стала копия знамени победы, 73 года назад вывешенного над Рейхстагом советскими солдатами. В Корею его привезла серебряный призёр Олимпиады-1994 в горнолыжном спорте Светлана Гладышева

Всё вроде верно и патриотично, но есть несколько неувязок. Во-первых, на Олимпиадах традиционно запрещены политические выступления. Во-вторых, государства СССР давно не существует, и я не уверен (хотя не хочу обидеть), что в своё время та же Гладышева голосовала не за Ельцина. В-третьих, серп, молот и коммунизм — это примерно те самые символы, которые уплотняют стену между северным, южным, но некогда единым корейским народом.

С одной стороны, никто не имеет права мешать русским гордиться своим народом. Но с другой — демонстрация этого может больно ударить по чувствам хозяев Олимпиады.

— Вы знаете, что под этим флагом победили нацизм?! — твердила она. — Всё равно спрячьте его, — не унимались полицейские. О политическом подтексте и пытался говорить корейский полицейский, убеждая Гладышеву убрать знамя. Но она не сдавалась.

— Не уберу. Это знамя моей нации, — чувствовала себя правой Гладышева. — Это флаг величайшего народа. — Величайшего? — совсем обомлел кореец. — Да, величайшего! Но вы пока не знаете об этом, — сказала наша спортсменка, подняла руки вверх и закричала. — Россия — величайшая страна в мире.

Полицейские поняли, что не справятся, и отвернулись. Но разве в этом споре мы победили? «У нас великие спортсмены»

Метафоричная картина и в нашем спорте. Мы — величайшие и хотим, чтобы мир помнил историю, помнил имена. А советские и российские атлеты были впереди во всех видах спорта, которыми более-менее занимались. И ни один человек не убедит, что без допинга мы ничтожны. Тем более чистая, сотни раз перепроверенная молодая команда никому не уступает в Пхёнчхане. Правильно говорит тренер Маркус Крамер : «Мы всё всем доказали».

Доказали не только результатами, но и открытыми образами. Белорукова, Непряева, Седова, Большунов, Спицов и все остальные умны, активны, незашоренны. Они с удовольствием общаются с иностранцами, учат языки и не закрываются внутри величия страны, в которую всё равно влюблены. Впрочем, то же самое можно сказать и о Легкове с Устюговым.

Так почему тогда кто-то позволяет себе их бить? — Я не верю, что Манифика так сказал про нас и допинг, — загрустил Большунов. — У нас с ним не было никаких конфликтов, всё вроде уважительно, нормально. Думаю, пресса вырвала его слова, неправильно перевела, переиначила.

Позже те же слова повторил и Спицов. Парни явно не ожидали, что их хоть кто-то решит тронуть. «Но мы постоянно попадаемся»

Сборная Франции, которую российские спортсмены обогнали в борьбе за серебро в командном спринте, в этот момент сидела рядом. Манифика три минуты отвечал на вопрос журналиста-соотечественника и явно не ожидал, что получит месседж из России.

— Вы готовы повторить слова про Спицова? Денис считает, что ваши слова исказили. — Это сложная тема, — Манифика так изменился в лице, что на помощь подоспела пресс-атташе: «Он хочет говорить только о своей гонке».

Но Морис хотел продолжить. — Готов повторить. Да, мы пересекаемся с вашей молодой командой. Я хочу верить, что они чисты. И даже верю в это. Но в России последние 30 лет всё время что-то происходит. Разве это не так? Разве я могу хоть в чём-то быть уверен? Надеюсь, что у ребят всё будет нормально и через четыре года ничего не всплывёт.

Манифика взял паузу и болезненно улыбнулся. — Я имею право на такие сомнения, — закончил он, когда пресс-атташе оттаскивала его за руку.

Подонок, скажете?!

Тогда давайте сделаем вывод на раз-два-три.

1. Корейцы ведь должны знать, какой народ победил фашизм и какой флаг вывесили над Рейхстагом? 2. Мир ведь должен помнить, что мы — великая спортивная держава? 3. Так почему Манифика и все остальные должны забыть, что Россия в последние 30 лет постоянно вляпывается в дерьмо, без которого бы никогда не было нейтрального флага? Так что нет. Вместо того чтобы критиковать француза, мы должны поддержать его посыл и изо всех сил верить, что с нашими лыжниками больше ничего не произойдёт.