«Вы 30 лет попадаетесь на допинге». Кто оскорбил русских лыжников

Спицов и Большунов выиграли очередное серебро, а им пожелали не сдать положительную пробу.
Давайте представим, что мир просто не выдержал успехов наших лыжников. Что он не смог спокойно принять молодую команду, которая взяла так много медалей и равняется только на норвежцев. Что ставшую сильной Россию не могли не уколоть. И тогда слова француза Манифика покажутся вам свинской завистью:
— Спицов — молодец. Он показывал хорошие результаты последние недели. Хотя вы же знаете, что может выясниться через четыре года.
И в истоках этого злого западного сарказма необходимо разобраться.
«Мы — великая страна»
Но лучше начнём с наших флагов. Не нейтральных. Самым заметным на лыжных соревнованиях в Пхёнчхане стала копия знамени победы, 73 года назад вывешенного над Рейхстагом советскими солдатами. В Корею его привезла серебряный призёр Олимпиады-1994 в горнолыжном спорте Светлана Гладышева.
— Специально искала и купила, — торжествовала она. — Знамя — наша гордость, наша история, оно доказывает, что Россия может победить любого.
Всё вроде верно и патриотично, но есть несколько неувязок. Во-первых, на Олимпиадах традиционно запрещены политические выступления. Во-вторых, государства СССР давно не существует, и я не уверен (хотя не хочу обидеть), что в своё время та же Гладышева голосовала не за Ельцина. В-третьих, серп, молот и коммунизм — это примерно те самые символы, которые уплотняют стену между северным, южным, но некогда единым корейским народом.
С одной стороны, никто не имеет права мешать русским гордиться своим народом. Но с другой — демонстрация этого может больно ударить по чувствам хозяев Олимпиады.
О политическом подтексте и пытался говорить корейский полицейский, убеждая Гладышеву убрать знамя. Но она не сдавалась.
— Вы знаете, что под этим флагом победили нацизм?! — твердила она. — Всё равно спрячьте его, — не унимались полицейские.
— Не уберу. Это знамя моей нации, — чувствовала себя правой Гладышева. — Это флаг величайшего народа. — Величайшего? — совсем обомлел кореец. — Да, величайшего! Но вы пока не знаете об этом, — сказала наша спортсменка, подняла руки вверх и закричала. — Россия — величайшая страна в мире.
Полицейские поняли, что не справятся, и отвернулись. Но разве в этом споре мы победили?
«У нас великие спортсмены»
Метафоричная картина и в нашем спорте. Мы — величайшие и хотим, чтобы мир помнил историю, помнил имена. А советские и российские атлеты были впереди во всех видах спорта, которыми более-менее занимались. И ни один человек не убедит, что без допинга мы ничтожны. Тем более чистая, сотни раз перепроверенная молодая команда никому не уступает в Пхёнчхане. Правильно говорит тренер Маркус Крамер: «Мы всё всем доказали».
Доказали не только результатами, но и открытыми образами. Белорукова, Непряева, Седова, Большунов, Спицов и все остальные умны, активны, незашоренны. Они с удовольствием общаются с иностранцами, учат языки и не закрываются внутри величия страны, в которую всё равно влюблены. Впрочем, то же самое можно сказать и о Легкове с Устюговым.
Так почему тогда кто-то позволяет себе их бить? — Я не верю, что Манифика так сказал про нас и допинг, — загрустил Большунов. — У нас с ним не было никаких конфликтов, всё вроде уважительно, нормально. Думаю, пресса вырвала его слова, неправильно перевела, переиначила.
Позже те же слова повторил и Спицов. Парни явно не ожидали, что их хоть кто-то решит тронуть.
«Но мы постоянно попадаемся»
Сборная Франции, которую российские спортсмены обогнали в борьбе за серебро в командном спринте, в этот момент сидела рядом. Манифика три минуты отвечал на вопрос журналиста-соотечественника и явно не ожидал, что получит месседж из России.
— Вы готовы повторить слова про Спицова? Денис считает, что ваши слова исказили. — Это сложная тема, — Манифика так изменился в лице, что на помощь подоспела пресс-атташе: «Он хочет говорить только о своей гонке».
Но Морис хотел продолжить. — Готов повторить. Да, мы пересекаемся с вашей молодой командой. Я хочу верить, что они чисты. И даже верю в это. Но в России последние 30 лет всё время что-то происходит. Разве это не так? Разве я могу хоть в чём-то быть уверен? Надеюсь, что у ребят всё будет нормально и через четыре года ничего не всплывёт.
Манифика взял паузу и болезненно улыбнулся. — Я имею право на такие сомнения, — закончил он, когда пресс-атташе оттаскивала его за руку.
Подонок, скажете?!
Тогда давайте сделаем вывод на раз-два-три.
1. Корейцы ведь должны знать, какой народ победил фашизм и какой флаг вывесили над Рейхстагом? 2. Мир ведь должен помнить, что мы — великая спортивная держава? 3. Так почему Манифика и все остальные должны забыть, что Россия в последние 30 лет постоянно вляпывается в дерьмо, без которого бы никогда не было нейтрального флага? Так что нет. Вместо того чтобы критиковать француза, мы должны поддержать его посыл и изо всех сил верить, что с нашими лыжниками больше ничего не произойдёт.