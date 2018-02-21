Расписание соревнований на ОИ-2018: 22 февраля

В четверг, 22 февраля, на XXIII Олимпийских играх будет разыграно 9 комплектов наград и определится судьба золотой медали в женском хоккейном турнире.

Женская биатлонная эстафета пройдет без участия российских спортсменок: в Пхенчхан приехали только две биатлонистки, а для эстафеты требуется, как известно, четыре спортсменки. В горнолыжном спорте будут разыграны медали в слаломе у мужчин и в суперкомбинации у женщин. В лыжном двоеборье пройдут мужские командные соревнования — определится сильнейшая сборная в прыжках с трамплина и эстафете 4x5 км. Сноубордистки разыграют медали в биг-эйре, в мужском фристайле пройдут соревнования по хафпайпу. Сразу три комплекта наград будет разыграно в шорт-треке: у мужчин на дистанции 500 м, у женщин на дистанции 1000 м и в мужской эстафете. Российские шорт-трекисты в эстафете не участвуют, однако в личных первенствах наши Александр Шульгинов Екатерина Ефременкова попробуют побороться за призовые места.

В 03.30 телеканал Матч ТВ покажет соревнования по сноубордингу: биг-эйр, женщины, прямая трансляция.

В 05:10 по Матч ТВ повторят лыжный командный спринт.

В 10:25 в прямом эфире Матч ТВ пройдет трансляция командного первенства по лыжному двоеборью. Первая часть соревнований — прыжки с трамплина.

В 13:15 Матч ТВ покажет вторую часть командного первенства по лыжному двоеборью — эстафету.

В 14:00 на Первом канале можно будет увидеть финал соревнований по шорт-треку у мужчин на 500 м и у женщин на 1000 м.

В 14:05 Матч ТВ проведет прямую трансляцию женской биатлонной эстафеты.