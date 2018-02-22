Раскисший Крушельницкий отказался бороться за жену

Керлингист Александр Крушельницкий поставил жирную точку в допинг-скандале, признав нарушение правил. Однако это решение ударит не только по нему, но и по его жене-спортсменке Анастасии Брызгаловой

Заявление Крушельницкого вызвало настоящий переполох. Похоже, никто не ожидал, что керлингист откажется бороться за оправдательный приговор по делу о допинге в Спортивном арбитражном суде (CAS).

То, что спортсмен вдруг решил опустить руки, стало настоящим ударом. Двукратная чемпионка Европы Людмила Прививкова заявила, что никак не ожидала такой реакции на происходящее от коллеги.

"Все находятся в недоумении. Потому что выпить одну таблетку, от которой вообще нет эффекта, — это бессмысленно! Когда на кону Олимпиада, к которой ты шел много лет, и совершить такую глупость — ну я не знаю, в каком нужно находится уме, чтобы сделать такое. Это было бы глупо, я уверена, что Саша — абсолютно адекватный человек и спортсмен, он бы такого не сделал. Может быть, он сам психологически от безысходности… Все в шоке", — цитирует ее "Матч ТВ".

Примечательно, что признание Крушельницкого бьет и по его жене. Бронзовой медали Олимпиады лишится в результате скандала и его партнерша. В том, что награды придется отдать, сомнений уже не осталось: об этом официально заявил пресс-секретарь Федерации керлинга России.

Предположительно, керлингиста ждет длительная дисквалификация. Срок наказания могут сократить с четырех до двух лет с учетом того, что российский атлет признал факт нарушения правил, передает "Спорт-Экспресс".

Не исключено, что России все таки дадут шанс пройти под собственным флагом на закрытии Олимпиады, несмотря на скандал. На решение этого вопроса позитивно сказалась официальная позиция Крушельницкого по поводу допинг-скандала.