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Крушельницкий отказался бороться за жену
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Раскисший Крушельницкий отказался бороться за жену 

Дни.ру 22 февраля 2018
Керлингист Александр Крушельницкий поставил жирную точку в допинг-скандале, признав нарушение правил. Однако это решение ударит не только по нему, но и по его жене-спортсменке Анастасии Брызгаловой.
Заявление Крушельницкого вызвало настоящий переполох. Похоже, никто не ожидал, что керлингист откажется бороться за оправдательный приговор по делу о допинге в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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То, что спортсмен вдруг решил опустить руки, стало настоящим ударом. Двукратная чемпионка Европы Людмила Прививкова заявила, что никак не ожидала такой реакции на происходящее от коллеги.
"Все находятся в недоумении. Потому что выпить одну таблетку, от которой вообще нет эффекта, — это бессмысленно! Когда на кону Олимпиада, к которой ты шел много лет, и совершить такую глупость — ну я не знаю, в каком нужно находится уме, чтобы сделать такое. Это было бы глупо, я уверена, что Саша — абсолютно адекватный человек и спортсмен, он бы такого не сделал. Может быть, он сам психологически от безысходности… Все в шоке", — цитирует ее "Матч ТВ".
Примечательно, что признание Крушельницкого бьет и по его жене. Бронзовой медали Олимпиады лишится в результате скандала и его партнерша. В том, что награды придется отдать, сомнений уже не осталось: об этом официально заявил пресс-секретарь Федерации керлинга России.
Предположительно, керлингиста ждет длительная дисквалификация. Срок наказания могут сократить с четырех до двух лет с учетом того, что российский атлет признал факт нарушения правил, передает "Спорт-Экспресс".
Не исключено, что России все таки дадут шанс пройти под собственным флагом на закрытии Олимпиады, несмотря на скандал. На решение этого вопроса позитивно сказалась официальная позиция Крушельницкого по поводу допинг-скандала.
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