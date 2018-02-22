Любовь до золота доведет: Уайлд и Заварзина поборются за медали

Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады

Зимние Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане давно миновали экватор. В последние дни на старт выйдут сильнейшие российские сноубордисты и звездные супруги — двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и бронзовый призер Игр в Сочи Алена Заварзина

Спортсмены, являющиеся амбассадорами компании ZASPORT (экипировщик Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России), будут бороться за медали в параллельном гигантском слаломе. Квалификация и финалы в этом виде состоятся 24 февраля. На Олимпиадах не часто происходит так, чтобы в соревнованиях одновременно принимали участие муж и жена. Для Алены и Вика Игры в Южной Корее станут уже вторыми в статусе супругов.

Ребята обратили внимание друг на друга еще в 2009 году — тогда Вик жил в США и даже не думал о переезде в другую страну — на вечеринке во время одного из этапов Кубка мира. А по-настоящему познакомились сноубордисты два дня спустя в спортзале, но встречаться начали далеко не сразу. Алена с Виком разъехались по разным странам, много общались в социальных сетях. Так прошло два года. История любви

В 2011 году в Москве проходил этап Кубка мира. В то время Алена лечила травмированную ногу и не соревновалась. Узнав, что Уайлд будет участвовать в турнире, она приехала на Воробьевы горы помочь ему подготовиться к старту. В то время у американца не было тренера. Уже после соревнований взволнованный Вик впервые взял Алену за руку на людях.

Романтические отношения сноубордистов начались весной 2011 года, а спустя несколько месяцев ребята поженились. Заварзина признается, что не могла даже помыслить о том, что переедет в США и будет представлять другую страну.

Пришлось Вику решиться на переезд, тем более что Алена предложила тренерскому штабу сборной России рассмотреть Уайлда в качестве потенциального члена команды.

Учитывая не самые высокие результаты спортсмена, в федерации не реагировали на это предложение с явным восторгом. Однако Заварзиной удалось уговорить тренеров, и после пропуска сезона-2011/12 Вик начал выступать за новую для себя страну.

Для Вика и Алены Игры в Пхёнчхане будут уже вторыми, где они выступят единой семьей. В Южной Корее Уайлду и Заварзиной придется даже сложнее — спортсменам нужно подтверждать свои олимпийские результаты. На Играх в Сочи Вик неожиданно для многих победил сразу и в параллельном, и гигантском слаломе. Алена там же завоевала бронзу.

На этой Олимпиаде у сноубордистов есть только один шанс побороться за медали. Дело в том, что после Игр-2014 Международный олимпийский комитет (МОК) убрал из программы параллельный слалом, оставив только гигант. Так что теперь у олимпийских атлетов из России (именно в таком статусе выступают российские спортсмены в Южной Корее) Уайлда и Заварзиной просто нет права на ошибку. Свобода и веселье

Алена и Вик выбрали занятия сноубордом по разным причинам, но оба они по натуре — бунтари. Именно такие ребята в детстве идут в экстремальные виды спорта. Алена с ранних лет хотела ощущать себя свободной, поэтому и полюбила сноуборд.

"Я считала, что сноубординг — это свобода! С детства не любила, когда на меня давят и указывают, что мне делать. Именно в этом виде спорта ты чаще всего находишься в одиночестве, ощущаешь свободу и не так часто взаимодействуешь с тренером, как другие спортсмены", — рассказала Заварзина в интервью ТАСС

Вик же считал, что трюки и экстремальная составляющая сноубординга — это самое настоящее веселье. "Когда я был маленьким, то любил каждый вечер спускаться с горы, которая находилась неподалеку от нашего дома. Это было сплошное веселье и бесконечная возможность для разных трюков. Я знал, что после школы меня ждет сумасшедшее приключение", — вспоминает Уайлд.

Вик и Алена — яркие представители своего вида спорта, самые настоящие непоседы. Когда-то Уайлд без промедления и сомнений полетел на родину Заварзиной — в Новосибирск. Алена в свою очередь проехала с ним почти 10 тысяч километров на машине, чтобы познакомиться с отцом будущего мужа. Любовь и поддержка

"Мы пережили интересный и в то же время эмоционально сложный момент в спортивной карьере на Олимпиаде в Сочи, — вспомнил Уайлд. — Было очень трудно сфокусироваться на себе, когда одновременно выступает твоя супруга. Мы впервые выступали вместе и заняли призовые места. Алена завоевала бронзу за 10 минут до моей победы". Все, кто смотрел Игры в Сочи, помнят забег Алены Заварзиной через всю трассу к своему мужу — новоиспеченному олимпийскому чемпиону. Помнят все и их победные объятия.

При этом Вик откровенно признается, что всегда больше переживает за жену, чем за себя. Что их держит вместе помимо соревнований, волнений, побед и поражений? Конечно же любовь! Она толкает супругов вперед, ради любви Уайлд за короткое время не только стал россиянином по паспорту, но и ассимилировался в стране, где до этого бывал лишь несколько раз.

Ради этой любви Заварзина с порванными связками колена и без костылей каждое утро приходила тренировать будущего мужа перед его первыми соревнованиями в России в 2011 году.

"Любовь — это взаимопонимание и искренность, — поведал Уайлд. — Мы с Аленой всегда поддерживаем друг друга во всех сферах жизни. Если у меня есть какая-то проблема, я всегда могу с ней это обсудить. Около шести лет понадобилось для того, чтобы развить столь доверительные отношения. И мы продолжаем работать над ними".

Алена говорит о любви лаконично и емко, но не менее сильно, чем муж.

"Я просто стремлюсь делать счастливой свою вторую половинку", — признается Заварзина и в эту фразу вкладывает все. Волнение и подготовка к Пхёнчхану

"Мы наняли психолога, потому что ситуация была нервной и достаточно непростой", — рассказала Заварзина. Подготовка к Играм в Пхёнчхане выдалась для пары сложной, как и для всех российских атлетов. Международный олимпийский комитет затягивал решение по допуску спортсменов к участию в Олимпийских играх, и итоговый состав команды был оглашен лишь в конце января.

Но при этом, по ее словам, подготовка шла по плану, и ей удалось "невероятным образом все-таки сосредоточиться и двигаться вперед".

Вик же за несколько недель до начала Игр просто перестал читать новости.

"Как любой спортсмен, перед стартом я нахожусь в сильном напряжении, но, получив опыт в Сочи, я заметно успокоился, — рассказал Уайлд о секретах психологической подготовки. — Несколько недель до соревнования я не читаю новости, не хочу знать, что происходит в мире, чтобы не отвлекаться. Я читаю книги, которые уносят меня в другой мир, успокаивают".

"Несмотря на боль, препятствия, запреты, травлю, ты продолжаешь заниматься любимым делом и добиваться хороших результатов для страны, — говорит Заварзина о своем настрое на Игры. — Воля — это необходимое условие достижения успеха". И пусть у олимпийских атлетов из России (OAR) нет национального флага на Играх в Пхёнчхане, но все знают, что за них болеет и переживает огромная страна. Уже 24 февраля Вик и Алена выйдут на старт в гиганте и будут отстаивать право считаться лучшими сноубордистами мира.

По мнению Алены, для достижения результата на Олимпийских играх необходимо "сжать волю в кулак и выкладываться на все сто процентов, чтобы потом не было мучительно больно".