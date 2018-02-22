Глава ФКР высказался по допинг-делу Крушельницкого

Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев отметил, что пока российская сторона не может предоставить доказательств, подтверждающих ее версии попадания мельдония в организм керлингиста Александра Крушельницкого. Российская сторона утверждала, что спортсмен не мог целенаправленно принять это запрещенное вещество.
— В настоящее время никаких доказательств, подтверждающих наши рабочие версии попадания мельдония в организм Крушельницкого, мы предоставить, к сожалению, не могли, — цитирует "Р-Спорт" Свищева. — Нет ни записей видеокамер, ни результатов проверки спортивного питания, ни признаний, ни, тем более, результатов уголовного расследования — заявление в Следственный комитет России я написал всего три дня назад.
Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль. Позднее стало известно о том, что его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. От слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) спортсмен отказался.