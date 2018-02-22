Ещё
Глава ФКР высказался по допинг-делу Крушельницкого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Свищев: «Пока нет доказательств нашей версии попадания мельдония в организм Крушельницкого» 

Спорт-Экспресс 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев отметил, что пока российская сторона не может предоставить доказательств, подтверждающих ее версии попадания мельдония в организм керлингиста Александра Крушельницкого. Российская сторона утверждала, что спортсмен не мог целенаправленно принять это запрещенное вещество.
— В настоящее время никаких доказательств, подтверждающих наши рабочие версии попадания мельдония в организм Крушельницкого, мы предоставить, к сожалению, не могли, — цитирует "Р-Спорт" Свищева. — Нет ни записей видеокамер, ни результатов проверки спортивного питания, ни признаний, ни, тем более, результатов уголовного расследования — заявление в Следственный комитет России я написал всего три дня назад.
Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль. Позднее стало известно о том, что его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. От слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) спортсмен отказался.
Спорт-Экспресс: последние новости
Серебряного призера Игр-2018 госпитализировали с психическим расстройством СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по 39 россиянам до 25 марта США упрочили лидерство в медальном зачете Паралимпиады, Россия - вторая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение