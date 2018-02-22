МОК предоставит видео по допинг-делу Крушельницкого

МОК и оргкомитет Игр предоставят ФКР видеозаписи для расследования по Крушельницкому

России придется расстаться с олимпийской бронзовой медалью в дабл-миксте, завоеванной керлингистами Александром Крушельницким Анастасией Брызгаловой , но дальнейшей главной задачей станет возвращение награды через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде, заявил Свищев.

Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане подтвердили, что предоставят Федерации керлинга России видеозаписи, необходимые для проведения расследования по допинговому делу. Александр Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.

Позже в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония.

В среду стало известно, что Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в Спортивном арбитражном суде по данному делу, признав факт формального нарушения антидопинговых правил.