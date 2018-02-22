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МОК предоставит видео по допинг-делу Крушельницкого
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МОК и оргкомитет Игр предоставят ФКР видеозаписи для расследования по Крушельницкому 

Авторадио 22 февраля 2018
России придется расстаться с олимпийской бронзовой медалью в дабл-миксте, завоеванной керлингистами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, но дальнейшей главной задачей станет возвращение награды через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде, заявил Свищев.
Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане подтвердили, что предоставят Федерации керлинга России видеозаписи, необходимые для проведения расследования по допинговому делу. Александр Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.
Позже в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония.
В среду стало известно, что Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в Спортивном арбитражном суде по данному делу, признав факт формального нарушения антидопинговых правил.
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