МОК предоставит видео по допинг-делу Крушельницкого

России придется расстаться с олимпийской бронзовой медалью в дабл-миксте, завоеванной керлингистами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, но дальнейшей главной задачей станет возвращение награды через полноценные слушания в Спортивном арбитражном суде, заявил Свищев.
Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане подтвердили, что предоставят Федерации керлинга России видеозаписи, необходимые для проведения расследования по допинговому делу. Александр Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.
Позже в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония.
В среду стало известно, что Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в Спортивном арбитражном суде по данному делу, признав факт формального нарушения антидопинговых правил.