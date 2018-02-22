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Крушельницкий возвращается в Россию
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В федерации керлинга рассказали о возвращении Крушельницкого в Россию 

Газета.Ru 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова сообщила, что возвращение спортсменов из Южной Кореи планируется в ближайшее время.
"Ребята улетают из Южной Кореи сегодня-завтра, скорее — пока что еще просто с билетами не все определено. И уже, вероятно 26-27 февраля пройдет соответствующая пресс-конференция", — рассказала она "Газете.Ru".
На вопрос о приоритетной версии попадания в организм Александра Крушельницкого запрещенного мельдония представительница федерации подчеркнула, что в ФКР рассматривает многие варианты развития событий, которые могли привести к случившемуся, однако раскрывать их в интереса следствия не планируется.
"У нас много версий. Сейчас идет следствие. Но озвучивать пока что мы их не будем", — сказала она.
Ранее ФКР Дмитрий Свищев рассказал о том, что высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций выразили уверенность в том, что Крушельницкий не принимал препарат намеренно.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 13-го дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
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