Крушельницкий возвращается в Россию

В федерации керлинга рассказали о возвращении Крушельницкого в Россию

"Ребята улетают из Южной Кореи сегодня-завтра, скорее — пока что еще просто с билетами не все определено. И уже, вероятно 26-27 февраля пройдет соответствующая пресс-конференция", — рассказала она "Газете.Ru". Пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова сообщила, что возвращение спортсменов из Южной Кореи планируется в ближайшее время.

"У нас много версий. Сейчас идет следствие. Но озвучивать пока что мы их не будем", — сказала она. На вопрос о приоритетной версии попадания в организм Александра Крушельницкого запрещенного мельдония представительница федерации подчеркнула, что в ФКР рассматривает многие варианты развития событий, которые могли привести к случившемуся, однако раскрывать их в интереса следствия не планируется.

Ранее ФКР Дмитрий Свищев рассказал о том, что высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций выразили уверенность в том, что Крушельницкий не принимал препарат намеренно.

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