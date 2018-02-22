Ещё
Россию лишили первых в истории медалей ОИ в керлинге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян лишили медали Пхенчхана 

Рамблер 22 февраля 2018
Российские призеры Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова лишены бронзовой медали. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.
>> Шансов сохранить медаль было «минус бесконечность»
Награду, которую российские керлингисты завоевали в дабл-миксте, будет передана паре из Норвегии.
20 февраля допинг-проба Б Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Тогда же в Олимпийском комитете России отметили, что концентрация вещества свидетельствует о его однократном употреблении, что «абсолютно бессмысленно» для достижения какого-либо терапевтического эффекта.
Накануне СМИ распространили заявление Крушельницкого, согласно которому он отказывается от слушания своего дела в CAS. По его словам, он «никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг», однако признает «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил», в связи с чем считает слушания «бесполезными и бессмысленными».
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение