Россию лишили первых в истории медалей ОИ в керлинге

Россиян лишили медали Пхенчхана

Награду, которую российские керлингисты завоевали в дабл-миксте, будет передана паре из Норвегии.

20 февраля допинг-проба Б Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Тогда же в Олимпийском комитете России отметили, что концентрация вещества свидетельствует о его однократном употреблении, что «абсолютно бессмысленно» для достижения какого-либо терапевтического эффекта.

Накануне СМИ распространили заявление Крушельницкого, согласно которому он отказывается от слушания своего дела в CAS. По его словам, он «никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг», однако признает «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил», в связи с чем считает слушания «бесполезными и бессмысленными».