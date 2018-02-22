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Крушельницкого и Брызгалову лишили медалей Олимпиады
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CAS лишил керлингистов Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018 

Р-Спорт 22 февраля 2018
Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018 за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.
Ранее стало известно, что допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр в Пхенчхане, дала положительный результат на мельдоний.
Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро четверга по московскому времени, было отменено по письменной просьбе сторон — Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.
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