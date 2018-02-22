Крушельницкого и Брызгалову лишили медалей Олимпиады

CAS лишил керлингистов Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018 за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр в Пхенчхане, дала положительный результат на мельдоний.

Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро четверга по московскому времени, было отменено по письменной просьбе сторон — Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.