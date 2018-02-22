Мельдониевая трагедия: Россия лишилась медали Пхенчхана

Спортивный арбитражный суд отобрал у российских керлингистов Анастасии Брызгаловой Александра Крушельницкого бронзу Олимпиады-2018 из-за обнаружения допинга в организме спортсмена. По словам главы Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, чиновники международных спортивных организаций уверены, что намеренно запрещенных препаратов Александр не принимал. Российский дуэт уже покинул Корею.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпийских игр — 2018 в дабл-миксте из-за нарушения антидопинговых правил спортсменом.

Вердикт был вынесен судом без заседания — ранее стало известно, что оно было отменено по просьбе сторон, включая Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирную федерацию керлинга (WCF) и самого Крушельницкого, накануне объявившего о бессмысленности своего присутствия в суде.

«В настоящее время никаких доказательств, подтверждающих наши рабочие версии попадания мельдония в организм Крушельницкого, мы предоставить, к сожалению, не могли. Нет ни записей видеокамер, ни результатов проверки спортивного питания, ни признаний, ни, тем более, результатов уголовного расследования — заявление в Следственный комитет России я написал всего три дня назад», — передает слова Свищева «Р-Спорт». Вместе с тем глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев , комментируя разбирательство по делу Александра, сообщил, что на данный момент российская сторона не может предоставить никаких доказательств, которые подтвердили бы рабочие версии попадания в организм запрещенного мельдония — а именно он и был найден в допинг-пробе керлингиста.

«МОК и оргкомитет «Пхенчхан-2018» подтвердили, что предоставят нам видеозаписи, необходимые для проведения расследования», — сказал функционер. Он также подтвердил информацию, что МОК и оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане предоставят ФКР необходимые для проведения расследования видеозаписи.

«Все без исключения собеседники — высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций — выражали уверенность, что Саша не мог употребить запрещенный препарат намеренно. Здорово, что в невиновности Крушельницкого уверены не только мы», — заключил глава ФКР. Кроме того, Свищев заявил, что высокопоставленные чиновники международных спортивных организаций на данный момент уверены в невиновности спортсмена.

«Ребята вылетели в Москву», — сообщила ТАСС генеральный директор Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Шашлова. Крушельницкий и Брызгалова уже покинули Олимпийские игры и вылетели в Россию.

«Скорее всего, его ждет дисквалификация на два года», — сказал эксперт «Газете.Ru». По мнению юриста Владимира Старинского, российский керлингист, вероятно, будет дисквалифицирован на два года.

Любопытно, что ранее о подобном сроке дисквалификации сообщалось и в СМИ.

бронзовую медаль Олимпиады-2018 Крушельницкий и Брызгалова, являющиеся не только партнерами по спортивной паре, но и супругами в жизни, выиграли 13 февраля.

В матче за третье место дуэт одолел норвежцев Кристин Скаслиен и Магнуса Недреготтена.

При этом могли россияне побороться и за золото, но в полуфинале обидно уступили швейцарцам — интрига в том поединке сохранялась до самой последней попытки Александра и Анастасии, однако она, к сожалению, удачной не оказалась.

Впрочем, триумфальной стала и бронза — ранее в истории российского керлинга олимпийских наград не было вовсе.

уже спустя несколько дней из Пхенчхана пришли страшные известия: в допинг-пробе россиянина был обнаружен запрещенный мельдоний, из-за чего бронза дуэта оказалась под угрозой.

В итоге случился самый худший из сценариев — допинг был обнаружен и в пробе B Крушельницкого, а сам спортсмен впоследствии отказался от присутствия на заседании CAS, признав факт наличия допинга в организме.

«Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил.

Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков.

В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — заявил спортсмен через главу делегации команды олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в сентябре 2015 года с началом действия запрета с 1 января 2016-го.

Однако санкций им в итоге удалось избежать: выяснилось, что препарат имеет долгий срок выведения из организма, а значит, была велика вероятность, что в пробах атлетов просто обнаруживались следы еще разрешенного мельдония.