Дацзин выиграл ОИ на дистанции 500 м

Шорт-трек. Китаец У Дацзин выиграл золото Олимпиады-2018 на дистанции 500 м

Китайский шорт-трекист У Дацзин завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 500 м. Серебряным призёром стал представитель Южной Кореи Хван Даэ Хён. Бронза досталась его соотечественнику Лим Хё Джуну. Россиянин Александр Шульгинов выбыл из борьбы за медали на четвертьфинальном этапе. Его соотечественники Павел Ситников Семён Елистратов не смогли пройти квалификацию. Шорт-трек. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Мужчины. 500 м 1. У Дацзин (Китай) — 39,584. 2. Хван Даэ Хён (Южная Корея) — 39,854. 3. Лим Хё Джун (Южная Корея) — 39,919.