Бронзовые медали Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов медалей. Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Ранее в пробах "А" и "Б" спортсмена были обнаружены следы мельдония.

Дальнейшее разбирательство продолжит Всемирная федерация керлинга (WCF). Перераспределение медалей остается за МОК и WCF.

Напомним, Крушельницкий и Брызгалова ранее завоевали бронзу в дабл-миксте. Слушание выездной бригады CAS, которое должно было пройти сегодня утром, было отменено по письменной просьбе МОК, WCF и Крушельницкого.

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