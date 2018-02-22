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Медали Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
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Бронзовые медали Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК 

Спорт-Экспресс 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Бронзовые медали российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, которые были завоеваны на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, переданы в Международный олимпийский комитет (МОК), информирует ТАСС.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов медалей. Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Ранее в пробах "А" и "Б" спортсмена были обнаружены следы мельдония.
Дальнейшее разбирательство продолжит Всемирная федерация керлинга (WCF). Перераспределение медалей остается за МОК и WCF.
Напомним, Крушельницкий и Брызгалова ранее завоевали бронзу в дабл-миксте. Слушание выездной бригады CAS, которое должно было пройти сегодня утром, было отменено по письменной просьбе МОК, WCF и Крушельницкого.
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