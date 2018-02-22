ВФК поддержала решение CAS по Крушельницкому

Всемирная федерация кёрлинга поддержала решение CAS по Крушельницкому

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) выступила с официальным заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении бронзовой награды Олимпиады кёрлингистов Анастасии Брызгаловой Александра Крушельницкого за нарушение антидопинговых правил.

«Мы поддерживаем решение CAS по нарушению антидопинговых правил спортсменом-олимпийцем из России Александром Крушельницким. Мы не терпим применения допинга в керлинге. Теперь мы ожидаем решения CAS по санкциям после Игр», — говорится в пресс-релизе WCF.

Брызгалова и Крушельницкий стали бронзовыми призёрами Игр в дабл-миксте, но были лишены награды после того, как допинг-проба россиянина дала положительный результат на мельдоний.

Ранее сообщалось, что ОКР передал МОК медали кёрлингистов Крушельницкого и Брызгаловой.