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ВФК поддержала решение CAS по Крушельницкому
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Всемирная федерация кёрлинга поддержала решение CAS по Крушельницкому 

RT на русском 22 февраля 2018
Фото: ТАСС
Всемирная федерация кёрлинга (WCF) выступила с официальным заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении бронзовой награды Олимпиады кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого за нарушение антидопинговых правил.
«Мы поддерживаем решение CAS по нарушению антидопинговых правил спортсменом-олимпийцем из России Александром Крушельницким. Мы не терпим применения допинга в керлинге. Теперь мы ожидаем решения CAS по санкциям после Игр», — говорится в пресс-релизе WCF.
Брызгалова и Крушельницкий стали бронзовыми призёрами Игр в дабл-миксте, но были лишены награды после того, как допинг-проба россиянина дала положительный результат на мельдоний.
Ранее сообщалось, что ОКР передал МОК медали кёрлингистов Крушельницкого и Брызгаловой.
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