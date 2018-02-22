Крушельницкого дисквалифицировали за неспортивное поведение

Результаты российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого на Олимпийских играх аннулированы за неспортивное поведение. Такое определение даётся на странице с окончательным положением команд официального сайта Игр в Пхёнчхане.
Организаторы использовали формулировку Disqualified for unsportsmanlike behaviour напротив команды Олимпийских атлетов из России, которую представляли Брызгалова и Крушельницкий.
Ранее первый вице-президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Андрей Созин рассказал, с чем связано решение не обжаловать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении бронзовой награды Олимпиады кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого.