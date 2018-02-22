Крушельницкого дисквалифицировали за неспортивное поведение

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Южнокорейская конькобежка госпитализирована с психическим расстройством после ОИ-2018

СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по российским спортсменам до 25 марта

Министр спорта Украины: мы не будем финансировать спортсменов, которые хотят выступать в России