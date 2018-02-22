Ещё
Крушельницкого дисквалифицировали за неспортивное поведение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России по кёрлингу в миксте дисквалифицирована за неспортивное поведение 

RT на русском 22 февраля 2018
Фото: ТАСС
Результаты российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого на Олимпийских играх аннулированы за неспортивное поведение. Такое определение даётся на странице с окончательным положением команд официального сайта Игр в Пхёнчхане.
Организаторы использовали формулировку Disqualified for unsportsmanlike behaviour напротив команды Олимпийских атлетов из России, которую представляли Брызгалова и Крушельницкий.
Ранее первый вице-президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Андрей Созин рассказал, с чем связано решение не обжаловать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении бронзовой награды Олимпиады кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого.
RT на русском: последние новости
Южнокорейская конькобежка госпитализирована с психическим расстройством после ОИ-2018 СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по российским спортсменам до 25 марта Министр спорта Украины: мы не будем финансировать спортсменов, которые хотят выступать в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Новая «бомба» для России от WADA19
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение