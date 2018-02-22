МОК отдаст медали Крушельницкого и Брызгаловой норвежцам

Бронзовые медали российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, которые спортсмены завоевали на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, скорее всего, будут переданы сборной Норвегии до окончания Игр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Брызгалова и Крушельницкий завоевали бронзу в дабл— миксте. 18 февраля стало известно, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий признал факт наличия запрещенного вещества и отказался от участия в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), которые должны были состояться 22 февраля. По просьбе всех заинтересованных сторон заседание суда было отменено. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результат на Играх в Пхёнчхане.
"Как только результаты будут утверждены Всемирной федерацией керлинга и с учетом того, что Крушельницкий признал нарушение антидопинговых правил, МОК сделает все возможное, чтобы церемония перераспределения медалей прошла здесь, в Пхёнчхане", — говорится в заявлении МОК.
На официальном сайте Олимпиады в итоговом протоколе норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен переместились на третье место.
Таким образом, теперь на счету команды олимпийских атлетов из России 12 завоеванных медалей на Олимпиаде-2018.