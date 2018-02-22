МОК отдаст медали Крушельницкого и Брызгаловой норвежцам

"Как только результаты будут утверждены Всемирной федерацией керлинга и с учетом того, что Крушельницкий признал нарушение антидопинговых правил, МОК сделает все возможное, чтобы церемония перераспределения медалей прошла здесь, в Пхёнчхане", — говорится в заявлении МОК.

Брызгалова и Крушельницкий завоевали бронзу в дабл— миксте. 18 февраля стало известно, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий признал факт наличия запрещенного вещества и отказался от участия в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), которые должны были состояться 22 февраля. По просьбе всех заинтересованных сторон заседание суда было отменено. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результат на Играх в Пхёнчхане.