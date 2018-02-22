Ещё
МОК отдаст медали Крушельницкого и Брызгаловой норвежцам
Далее:
Читайте также:
Ещё

МОК надеется передать медали Крушельницкого и Брызгаловой норвежцам до окончания Олимпиады 

ТАСС 22 февраля 2018
Фото: ТАСС
Бронзовые медали российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, которые спортсмены завоевали на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, скорее всего, будут переданы сборной Норвегии до окончания Игр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Брызгалова и Крушельницкий завоевали бронзу в дабл— миксте. 18 февраля стало известно, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий признал факт наличия запрещенного вещества и отказался от участия в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), которые должны были состояться 22 февраля. По просьбе всех заинтересованных сторон заседание суда было отменено. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результат на Играх в Пхёнчхане.
"Как только результаты будут утверждены Всемирной федерацией керлинга и с учетом того, что Крушельницкий признал нарушение антидопинговых правил, МОК сделает все возможное, чтобы церемония перераспределения медалей прошла здесь, в Пхёнчхане", — говорится в заявлении МОК.
На официальном сайте Олимпиады в итоговом протоколе норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен переместились на третье место.
Таким образом, теперь на счету команды олимпийских атлетов из России 12 завоеванных медалей на Олимпиаде-2018.
ТАСС: последние новости
CAS оставил в силе дисквалификацию за допинг польского тяжелоатлета Зелинского Еще одна россиянка поразила результатами на Паралимпиаде Украинские спортсмены не поедут на зимнюю Универсиаду-2019 в РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение