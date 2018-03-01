ОКР пообещал поддержку неприглашенным на ОИ-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) будет оказывать максимальную поддержку российским спортсменам, не получившим приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ОКР Александр Жуков.
МОК 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи, сохранив при этом возможность для чистых российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. МОК сам выбирал спортсменов, которых готов пригласить на Игры, из предложенного ОКР списка, в итоге приглашения на Олимпиаду не получил целый ряд ведущих российских атлетов, среди которых лыжники Александр Легков, Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан. В итоге в соревнованиях приняли участие 168 российских спортсменов (конькобежка Ольга Граф отказалась участвовать в Играх). В среду МОК восстановил членство ОКР в составе организации.
"Если помните, ОКР с самого начала сказал, мы будем поддерживать и уважать мнение спортсменов, которые решили ехать на Олимпиаду, и также будем поддерживать и тех, кто не едет на Олимпиаду по разным причинам — либо сам не хочет, и это его выбор, либо это те, кто не получил приглашения на Игры, — сказал Жуков. — Мы были крайне огорчены тем, что целый ряд спортсменов приглашения не получили, хотя никаких конкретных обвинений не было, и они, кстати, до сих пор не озвучены. Вот это самое обидное, очень жаль, что многие ведущие спортсмены России не могли поехать на Олимпиаду. Безусловно, мы будем всеми силами их поддерживать — и тех, кто продолжает выступать, и тех, кто по каким-то причинам не сможет дальше этого делать, и поддержка эта будет максимальной".
Олимпиада в Пхёнчхане завершилась 25 февраля.