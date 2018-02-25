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Олимпийский стадион в Пхенчхане пойдет под снос
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Олимпийский стадион в Пхенчхане пойдет под снос 

Вести.Ru 25 февраля 2018
Фото: EPA
Стала известна судьба олимпийского стадиона в Пхенчхане. Арена будет снесена после завершения Паралимпийских игр.
Организаторы Олимпиады решили не сохранять стадион, на строительство которого было потрачено сто миллионов долларов. Сооружение оказалось ненужным небольшому городку Пхенчхану и будет снесено. Всего на олимпийском стадионе запланированы четыре мероприятия — церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр.
МОК остался недоволен этим решением организаторов Игр. " Олимпиада может считаться по-настоящему успешной, только если нее остается наследие. К сожалению, пока в Пхенчхане так не происходит. У трех стадионов пока нет четкого плана использования на будущее", — приводит слова члена исполкома МОК Гуниллы Линдберг "Спорт-Экспресс".
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