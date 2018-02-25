Олимпийский стадион в Пхенчхане пойдет под снос

Стала известна судьба олимпийского стадиона в Пхенчхане. Арена будет снесена после завершения Паралимпийских игр.

Организаторы Олимпиады решили не сохранять стадион, на строительство которого было потрачено сто миллионов долларов. Сооружение оказалось ненужным небольшому городку Пхенчхану и будет снесено. Всего на олимпийском стадионе запланированы четыре мероприятия — церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр.

МОК остался недоволен этим решением организаторов Игр. " Олимпиада может считаться по-настоящему успешной, только если нее остается наследие. К сожалению, пока в Пхенчхане так не происходит. У трех стадионов пока нет четкого плана использования на будущее", — приводит слова члена исполкома МОК Гуниллы Линдберг "Спорт-Экспресс".