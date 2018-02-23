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Названы причины попадания допинга в организм Сергеевой
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Стали известны возможные причины попадания допинга в организм Сергеевой 

RT на русском 23 февраля 2018
Фото: EPA
Менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин высказал предположения о том, как допинг-проба спортсменки Надежды Сергеевой могла дать положительный результат во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. «У меня есть личные предположения. На мой взгляд, так как доза очень маленькая, это может говорить о том, что Сергеева даже не пила таблетку. Врачи говорят, что она могла сделать какой-то спрей, понюхать, лизнуть. Настолько там минимальная доза. Есть предположение, что она держала разрешённые таблетки в таре, где когда-то было запрещённое лекарство. Тяжело сказать. Скорее всего, будут отправлены на экспертизу все медикаменты, которые хранились у спортсменки», — сказал Журкин.
Менеджер добавил, что для команды произошедшее стало шоком.
«На данный момент идёт тщательное расследование, изучаются все факты. Офицеры WADA в тесном сотрудничестве с нашими врачами разбираются со всей ситуацией, пытаются понять причину. Надя сдавала две пробы, 13 и 18 февраля. Первая была чистой, во второй определили очень малое количество запрещённого вещества. Для нас это странно, мы в шоке», — заявил Журкин.
Ранее стало известно о причине отказа Сергеевой вскрывать пробу «Б».
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