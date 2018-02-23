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«Тагиииил!» Пьяный олимпийский чемпион шокировал поклонников
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«Тагиииил!» Как пьяный олимпийский чемпион выступил на хоккее 

Чемпионат.com 23 февраля 2018
Фото: twitter.com/Andrew_Beckler
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Скотт Мойр устроил настоящее шоу в стиле Славика и Димона. На хоккее он пил, орал и материл судью.

«Напилася я пьяна»

Снова канадец стал героем алкогольного концерта на Олимпиаде. Несколько дней назад это был муж капитана женской сборной Канады по кёрлингу, и вот сегодня пришла очередь не кого-нибудь, а олимпийского чемпиона Скотта Мойра. Он вместе с Тессой Вирту выиграл золотые медали в танцах на льду и был на седьмом небе от счастья. Но если Тесса отмечала победу в спокойной обстановке, то Скотт пошёл на финал женского хоккея и зажёг там по полной. Это выглядело примерно так.
Мойр без остановки кричал в поддержку канадских девушек, материл судью и постоянно заправлялся пивком. Обратите внимание на сидящего рядом с ним другого канадского фигуриста Патрика Чана, который, судя по всему, пребывал в некотором шоке от происходящего. Это очень забавно.
После завершения финала, в котором канадки проиграли американкам по буллитам, Мойр написал сообщение со словами поддержки в адрес соотечественниц. Пользователи соцсетей удивлялись, что Скотт не сделал ни единой ошибки в своём твите. Видимо, попросил Чана написать сообщение за него, шутили они. А может и не шутили. Ещё болельщики пытались воспользоваться состоянием Скотта и узнать у него про его отношения с Тессой, но наткнулись на следующую фразу: «Это не ваше дело».

«Помню, как мы воровали яблоки»

Светлана Слепцова иДарья Домрачева давно знакомы и дружат. Понятно, что в отсутствие сборной России в женской эстафете на Олимпиаде-2018 Светлана болела за дружественную Республику Беларусь. Сразу после финиша Слепцова поздравила Дарью с завоеванием сенсационной золотой медали и рассказала интересные подробности из прошлого спортсменок. Домрачева наверняка оценила это.

«Сочная задница в гостях у американского Урганта»

Мы писали про олимпийскую чемпионку Хлоуи Ким, «сочная задница» которой так понравилась ведущему радиостанции в Сан-Франциско. За непристойные комментарии этот ведущий был мгновенно уволен с работы, а вот Хлоуи продолжает веселиться после завоевания золота. Сегодня она порадовала своих поклонников селфи с одной из главных звёзд американского телевидения Джимми Фэлоном во время его вечернего шоу.

Спицов цитирует Шварценеггера

Трёхкратный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Денис Спицов стал настоящим героем сборной России по лыжным гонкам в отсутствие Сергея Устюгова и других лидеров команды. И вот мы узнали, кто вдохновляет его на подвиги. Возможно, вы удивитесь, но это звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Именно его фразу Денис разместил в одном из постов в «Инстаграме».

«Команда молодости нашей»

Мы и так знали, что Антон Шипулин — опора и надежда российского биатлона. Игры в Южной Корее показали, что без него сборной России вообще никуда. Завтра в Пхёнчхане состоится мужская эстафета, но там не будет ни Антона, ни нашей команды вообще. Шипулин выложил в соцсети фотографию вместе с Алексеем Волковым и Екатериной Юрловой-Перхт, сделав к ней замечательную подпись.

команда молодости нашей…:)

Публикация от  Anton Shipulin (@anton_shipulin)

Американка ликует

Джессика Диггинс иКиккэн Рэндалл внезапно выиграли командный спринт в лыжных гонках, опередив такие мощные команды, как Швеция и Норвегия. Поэтому эмоции Джессики вполне понятны. Американка кого только не поблагодарила в своих сообщениях в соцсетях. Диггинс призналась, что ей очень приятно, что люди вставали в 3 утра по американскому времени и болели за неё у экранов телевизоров в пижамах.

The last 24 hours have been unbelievable! No, seriously. I still don’t believe it happened. There are so many people who are a part of this first ever gold medal for our team and I can’t thank them all the way I’d like to…but you know who you are. Those of you who put your lives on hold to coach us, wax for us, train grueling sessions alongside of us and push us through the tough times as well as celebrate the good times. To the ones up cheering at 3am in your pajamas to the ones cheering on the side of the race course. To all of you who believed in us from the start and cheered us through every small victory and picked us up from every fall. Thank you, this medal belongs to you as much as it does to me. ❤️

Публикация от  Jessie Diggins (@jessiediggins)

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