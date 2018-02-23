«Тагиииил!» Пьяный олимпийский чемпион шокировал поклонников

«Тагиииил!» Как пьяный олимпийский чемпион выступил на хоккее

«Напилася я пьяна» Олимпийский чемпион по фигурному катанию Скотт Мойр устроил настоящее шоу в стиле Славика и Димона. На хоккее он пил, орал и материл судью.

Снова канадец стал героем алкогольного концерта на Олимпиаде. Несколько дней назад это был муж капитана женской сборной Канады по кёрлингу, и вот сегодня пришла очередь не кого-нибудь, а олимпийского чемпиона Скотта Мойра. Он вместе с Тессой Вирту выиграл золотые медали в танцах на льду и был на седьмом небе от счастья. Но если Тесса отмечала победу в спокойной обстановке, то Скотт пошёл на финал женского хоккея и зажёг там по полной. Это выглядело примерно так.

Patrick Chan while Scott Moir gave it to the refs 👀 pic.twitter.com/UnhObBYqpW— Sens Prospects (@SensProspects) 22 февраля 2018 г. Мойр без остановки кричал в поддержку канадских девушек, материл судью и постоянно заправлялся пивком. Обратите внимание на сидящего рядом с ним другого канадского фигуриста Патрика Чана, который, судя по всему, пребывал в некотором шоке от происходящего. Это очень забавно.

Scott Moir says his relationship status with Tessa Virtue is "none of your business" https://t.co/w5AQ99f22f pic.twitter.com/QxvtD8YxMB— BuzzFeed (@BuzzFeed) 22 февраля 2018 г. «Помню, как мы воровали яблоки» После завершения финала, в котором канадки проиграли американкам по буллитам, Мойр написал сообщение со словами поддержки в адрес соотечественниц. Пользователи соцсетей удивлялись, что Скотт не сделал ни единой ошибки в своём твите. Видимо, попросил Чана написать сообщение за него, шутили они. А может и не шутили. Ещё болельщики пытались воспользоваться состоянием Скотта и узнать у него про его отношения с Тессой, но наткнулись на следующую фразу: «Это не ваше дело».

«Сочная задница в гостях у американского Урганта»

Selfies with @jimmyfallon pic.twitter.com/4CWllNqyvz— Chloe Kim (@chloekimsnow) 22 февраля 2018 г. Спицов цитирует Шварценеггера Мы писали про олимпийскую чемпионку Хлоуи Ким, «сочная задница» которой так понравилась ведущему радиостанции в Сан-Франциско. За непристойные комментарии этот ведущий был мгновенно уволен с работы, а вот Хлоуи продолжает веселиться после завоевания золота. Сегодня она порадовала своих поклонников селфи с одной из главных звёзд американского телевидения Джимми Фэлоном во время его вечернего шоу.