«Тагиииил!» Пьяный олимпийский чемпион шокировал поклонников

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Скотт Мойр устроил настоящее шоу в стиле Славика и Димона. На хоккее он пил, орал и материл судью.
«Напилася я пьяна»
Снова канадец стал героем алкогольного концерта на Олимпиаде. Несколько дней назад это был муж капитана женской сборной Канады по кёрлингу, и вот сегодня пришла очередь не кого-нибудь, а олимпийского чемпиона Скотта Мойра. Он вместе с Тессой Вирту выиграл золотые медали в танцах на льду и был на седьмом небе от счастья. Но если Тесса отмечала победу в спокойной обстановке, то Скотт пошёл на финал женского хоккея и зажёг там по полной. Это выглядело примерно так.
Мойр без остановки кричал в поддержку канадских девушек, материл судью и постоянно заправлялся пивком. Обратите внимание на сидящего рядом с ним другого канадского фигуриста Патрика Чана, который, судя по всему, пребывал в некотором шоке от происходящего. Это очень забавно.
После завершения финала, в котором канадки проиграли американкам по буллитам, Мойр написал сообщение со словами поддержки в адрес соотечественниц. Пользователи соцсетей удивлялись, что Скотт не сделал ни единой ошибки в своём твите. Видимо, попросил Чана написать сообщение за него, шутили они. А может и не шутили. Ещё болельщики пытались воспользоваться состоянием Скотта и узнать у него про его отношения с Тессой, но наткнулись на следующую фразу: «Это не ваше дело».
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