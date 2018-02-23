Положительный допинг-тест Сергеевой подтвержден

Делегация «Олимпийских спортсменов из России» официально подтвердила наличие в организме бобслеистке Надежды Сергеевой запрещённого препарата. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Сегодня делегация ОСР получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды «Олимпийские спортсмены из России» Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещённый препарат триметазидин», — написано в заявлении.
Отмечается, что решение будет принято согласно действующему регламенту.
Ранее немецкий журналист прокомментировал слухи о ещё одной положительной допинг-пробе среди российских спортсменов.