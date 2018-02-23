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Боюсь, теперь нам точно конец. Губерниев о новом допинге
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Губерниев о допинге российской бобслеистки: теперь нам точно конец 

Газета.Ru 23 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на информацию о положительном допинг-тесте бобслеистки Надежды Сергеевой, сообщает "Советский спорт".
"У бобслеистки Сергеевой нашли допинг! Второй российский случай на играх в Корее! Это как ваще? Что за дичь, ребята? Диверсия? Недосмотр врачей? Боюсь, теперь нам точно конец! Что будет дальше с нашим олимпийским движением? С нашим спортом? С нашими спортсменами? Токио-2020? Пекин-2022? Позорище!" — написал Губерниев в своем инстаграме.
>> Нам конец. Губерниев о пробе Крушельницкого
Ранее глава Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подтвердил, что в допинг-пробе Сергеевой найден запрещенный препарат.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 14-го дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
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