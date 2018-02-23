Не прошло и 20 лет. Мы в финале! 

1/16 Сборная России по хоккею победила в Канныне команду Чехии и впервые за 20 лет сыграет в финале олимпийского турнира. Ее соперник определится в паре Канада — Германия, которые сразятся позже в пятницу. РИА Новости Фото:

2/16 Категорический запрет НХЛ отпустить своих игроков на Игры-2018 привел к тому, что Россия впервые за 12 лет пробилась в олимпийский полуфинал. Впрочем, Турин-2006 вспоминать не хочется. РИА Новости Фото:

3/16 После победы над Канадой в четвертьфинале (2:0) российская команда пала жертвой расправы со стороны финнов (0:4) и затем капитулировала перед чехами в матче за бронзу (0:3). РИА Новости Фото:

4/16 Кстати, при пересечении наших сборных в плей-офф на Олимпиадах успех неизменно праздновали облаченные в белую «гостевую» форму – два раза чехи и однажды россияне. По поводу расцветки аммуниции накануне матча даже случился небольшой скандал. ТАСС Фото:

5/16 Как рассказал разгоряченный менеджер чехов Ян Черны, российские представители якобы настойчиво требовали от соперников позволить им сыграть в красном – и даже предлагали за компромисс 100 евро. РИА Новости Фото:

6/16 Чехи решительно отказались, проигнорировав статистику. Подтвердится ли «правило белой экипировки», должна была показать игра. ТАСС Фото:

7/16 Озвученный инцидент – не единственный вокруг полуфинала с участием принципиальных оппонентов. РИА Новости Фото:

8/16 Бурные страсти неожиданно вспыхнули на тренировке команды Чехии в четверг, когда пресс-атташе отказал российским репортерам в праве на телесъемку, пытался загородить собой объектив и толкал оператора. ТАСС Фото:

9/16 Чешская делегация проводит Олимпиаду под знаком празднования 100-летия восстановления государственной независимости. Первую мировую войну, как известно, не перижили четыре империи. Среди них – «лоскутная» Австро-Венгрия, выделившая из своего чрева Чехословакию. РИА Новости Фото:

10/16 Потребовалось еще почти 70 лет, чтобы самое западное славянское государство, в свою очередь, разделилось на чехов и словаков. РИА Новости Фото:

11/16 По ходу Игр казалось, что чехов в Пхенчхане-2018 много. Накануне они активно разминались пивными напитками в Чешском доме, расположенном через дорогу от олимпийской деревни. Сложилось ощущение, что до Хоккейного центра Каннына в итоге добрались не все: численное превосходство россиян на трибунах получилось более чем трехкратным. РИА Новости Фото:

12/16 Хотя народа на зрительских местах все равно собралось не так много, как на игре группового этапа с американцами (4:0). Флагов с названиями городов осталось от силы одна четверть. Да и по шумовой поддержке два матча не сравнятся: в современном спорте США для России соперник куда более принципиальный, чем Чехия. РИА Новости Фото:

13/16 В общем, аншлаг не состоялся, пусть даже десант простых болельщиков усилили некоторые уже «отвоевавшие» участники Олимпиады, например, фигуристка Екатерина Боброва. РИА Новости Фото:

14/16 На ее глазах команды начали осторожно, прицениваясь друг к другу. Постепенно стало вырисовываться позиционное преимущество россиян. Выступающему в КХЛ за челябинский трактор голкиперу Павелу Францоузу приходилось трудиться в поте лица. Он не раз и не два спасал «рамку» от неприятностей, а на экваторе первого периода ему крупно повезло после броска самого молодого у россиян Кирилла Капризова. Тот ловко вырвался на ударную позицию между двумя защитниками, получив шайбу на полном ходу, но послал шайбу выше перекладины. ТАСС Фото:

15/16 Первый гол оказался отложен совсем ненадолго. Вскоре после перерыва Никите Гусеву удался прицельный выстрел в ближний угол из левого сектора площадки. Всего 27 секунд спустя успех пришел к защитнику первого звена Владиславу Гаврикову. Чехи возмутились происходящим, принялись грязно фолить и удаляться. Несколько их попыток спровоцировать россиян на ответные действия эффекта не возымели. Наши не реагировали даже на откровенно хамские толчки в спину. Явно прослеживалась тренерская установка: не хватать ненужные штрафы. РИА Новости Фото: