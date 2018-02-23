Не прошло и 20 лет. Мы в финале! 

1/16 Сборная России по хоккею победила в Канныне команду Чехии и впервые за 20 лет сыграет в финале олимпийского турнира. Ее соперник определится в паре Канада — Германия, которые сразятся позже в пятницу.
4/16 Кстати, при пересечении наших сборных в плей-офф на Олимпиадах успех неизменно праздновали облаченные в белую «гостевую» форму – два раза чехи и однажды россияне. По поводу расцветки аммуниции накануне матча даже случился небольшой скандал.
8/16 Бурные страсти неожиданно вспыхнули на тренировке команды Чехии в четверг, когда пресс-атташе отказал российским репортерам в праве на телесъемку, пытался загородить собой объектив и толкал оператора.
9/16 Чешская делегация проводит Олимпиаду под знаком празднования 100-летия восстановления государственной независимости. Первую мировую войну, как известно, не перижили четыре империи. Среди них – «лоскутная» Австро-Венгрия, выделившая из своего чрева Чехословакию.
11/16 По ходу Игр казалось, что чехов в Пхенчхане-2018 много. Накануне они активно разминались пивными напитками в Чешском доме, расположенном через дорогу от олимпийской деревни. Сложилось ощущение, что до Хоккейного центра Каннына в итоге добрались не все: численное превосходство россиян на трибунах получилось более чем трехкратным.
12/16 Хотя народа на зрительских местах все равно собралось не так много, как на игре группового этапа с американцами (4:0). Флагов с названиями городов осталось от силы одна четверть. Да и по шумовой поддержке два матча не сравнятся: в современном спорте США для России соперник куда более принципиальный, чем Чехия.
14/16 На ее глазах команды начали осторожно, прицениваясь друг к другу. Постепенно стало вырисовываться позиционное преимущество россиян. Выступающему в КХЛ за челябинский трактор голкиперу Павелу Францоузу приходилось трудиться в поте лица.
Он не раз и не два спасал «рамку» от неприятностей, а на экваторе первого периода ему крупно повезло после броска самого молодого у россиян Кирилла Капризова. Тот ловко вырвался на ударную позицию между двумя защитниками, получив шайбу на полном ходу, но послал шайбу выше перекладины.
15/16 Первый гол оказался отложен совсем ненадолго. Вскоре после перерыва Никите Гусеву удался прицельный выстрел в ближний угол из левого сектора площадки.
Всего 27 секунд спустя успех пришел к защитнику первого звена Владиславу Гаврикову. Чехи возмутились происходящим, принялись грязно фолить и удаляться. Несколько их попыток спровоцировать россиян на ответные действия эффекта не возымели. Наши не реагировали даже на откровенно хамские толчки в спину. Явно прослеживалась тренерская установка: не хватать ненужные штрафы.
16/16 Чехи надолго сникли, и лишь в третьем периоде попытались перейти в наступление.
Угроза исходила от клюшек и плеч Романа Червенки, Лукаша Радила, Мартина Эрата – все эти люди прекрасно известны в нашей стране.
Видимо, до матча чехи надеялись повторить трюк своих соседей-словаков, которые в стартовом матче Олимпиады обставили Россию, уступая 0:2 (в итоге 3:2). Вот только не учли игроки Йозефа Яндача, что с течением Игр россияне только прибавляли. Позволив себе вальяжный дебют, затем внимательно относились как к защите ворот Василия Кошечкина, так и к реализации собственных моментов.