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Не прошло и 20 лет. Мы в финале!
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Не прошло и 20 лет. Мы в финале! 

Рамблер 23 февраля 2018
Россия вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет.
1/16  Сборная России по хоккею победила в Канныне команду Чехии и впервые за 20 лет сыграет в финале олимпийского турнира. Ее соперник определится в паре Канада — Германия, которые сразятся позже в пятницу.
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2/16  Категорический запрет НХЛ отпустить своих игроков на Игры-2018 привел к тому, что Россия впервые за 12 лет пробилась в олимпийский полуфинал. Впрочем, Турин-2006 вспоминать не хочется.
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3/16  После победы над Канадой в четвертьфинале (2:0) российская команда пала жертвой расправы со стороны финнов (0:4) и затем капитулировала перед чехами в матче за бронзу (0:3).
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4/16  Кстати, при пересечении наших сборных в плей-офф на Олимпиадах успех неизменно праздновали облаченные в белую «гостевую» форму – два раза чехи и однажды россияне. По поводу расцветки аммуниции накануне матча даже случился небольшой скандал.
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5/16  Как рассказал разгоряченный менеджер чехов Ян Черны, российские представители якобы настойчиво требовали от соперников позволить им сыграть в красном – и даже предлагали за компромисс 100 евро.
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6/16  Чехи решительно отказались, проигнорировав статистику. Подтвердится ли «правило белой экипировки», должна была показать игра.
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7/16  Озвученный инцидент – не единственный вокруг полуфинала с участием принципиальных оппонентов.
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8/16  Бурные страсти неожиданно вспыхнули на тренировке команды Чехии в четверг, когда пресс-атташе отказал российским репортерам в праве на телесъемку, пытался загородить собой объектив и толкал оператора.
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9/16  Чешская делегация проводит Олимпиаду под знаком празднования 100-летия восстановления государственной независимости. Первую мировую войну, как известно, не перижили четыре империи. Среди них – «лоскутная» Австро-Венгрия, выделившая из своего чрева Чехословакию.
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10/16  Потребовалось еще почти 70 лет, чтобы самое западное славянское государство, в свою очередь, разделилось на чехов и словаков.
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11/16  По ходу Игр казалось, что чехов в Пхенчхане-2018 много. Накануне они активно разминались пивными напитками в Чешском доме, расположенном через дорогу от олимпийской деревни. Сложилось ощущение, что до Хоккейного центра Каннына в итоге добрались не все: численное превосходство россиян на трибунах получилось более чем трехкратным.
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12/16  Хотя народа на зрительских местах все равно собралось не так много, как на игре группового этапа с американцами (4:0). Флагов с названиями городов осталось от силы одна четверть. Да и по шумовой поддержке два матча не сравнятся: в современном спорте США для России соперник куда более принципиальный, чем Чехия.
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13/16  В общем, аншлаг не состоялся, пусть даже десант простых болельщиков усилили некоторые уже «отвоевавшие» участники Олимпиады, например, фигуристка Екатерина Боброва.
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14/16  На ее глазах команды начали осторожно, прицениваясь друг к другу. Постепенно стало вырисовываться позиционное преимущество россиян. Выступающему в КХЛ за челябинский трактор голкиперу Павелу Францоузу приходилось трудиться в поте лица. Он не раз и не два спасал «рамку» от неприятностей, а на экваторе первого периода ему крупно повезло после броска самого молодого у россиян Кирилла Капризова. Тот ловко вырвался на ударную позицию между двумя защитниками, получив шайбу на полном ходу, но послал шайбу выше перекладины.
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15/16  Первый гол оказался отложен совсем ненадолго. Вскоре после перерыва Никите Гусеву удался прицельный выстрел в ближний угол из левого сектора площадки. Всего 27 секунд спустя успех пришел к защитнику первого звена Владиславу Гаврикову. Чехи возмутились происходящим, принялись грязно фолить и удаляться. Несколько их попыток спровоцировать россиян на ответные действия эффекта не возымели. Наши не реагировали даже на откровенно хамские толчки в спину. Явно прослеживалась тренерская установка: не хватать ненужные штрафы.
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16/16  Чехи надолго сникли, и лишь в третьем периоде попытались перейти в наступление. Угроза исходила от клюшек и плеч Романа Червенки, Лукаша Радила, Мартина Эрата – все эти люди прекрасно известны в нашей стране. Видимо, до матча чехи надеялись повторить трюк своих соседей-словаков, которые в стартовом матче Олимпиады обставили Россию, уступая 0:2 (в итоге 3:2). Вот только не учли игроки Йозефа Яндача, что с течением Игр россияне только прибавляли. Позволив себе вальяжный дебют, затем внимательно относились как к защите ворот Василия Кошечкина, так и к реализации собственных моментов.
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Конечные 3:0 с голом Ильи Ковальчука в пустые ворота — здесь все по делу, Чехия и близко не наиграла на проход в финал.
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