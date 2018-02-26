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Латвийские олимпийцы сравнили «дух» Пхенчхана и Сочи
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Латвийские олимпийцы сравнили «дух» Пхенчхана и Сочи 

Деловая газета «Взгляд» 26 февраля 2018
Фото: Reuters
Генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Жорж Тикмерс положительно оценил выступление своих спортсменов на ОИ-2018 и заявил, что в Пхенчхане чувствовался олимпийский дух, которого не было четыре года назад в Сочи, пишут местные СМИ.
Как сообщает издание Delfi, Латвия завоевала лишь одну бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане в соревновании бобслейных двоек.
«Можем радоваться, без сомнений. Латвийские спортсмены возвращаются на родину с медалью и рядом высоких мест. В этот раз нет повода для критики, в отличие от летней Олимпиады в Рио. Почти все спортсмены вышли на пик формы к Олимпиаде и показали максимально высокие результаты во многих видах спорта», — заявил Тикмерс.
Тикмерс особо отметил, что в Пхенчхане чувствовался олимпийский дух, которого не было четыре года назад в Сочи, а также отметил комфортные условия проживания в олимпийской деревне.
«Нам здесь не понадобился ни сантехник, ни электрик. Все было хорошо», — сказал глава ЛОК.
Напомним, в 2016 году сборная Латвии по скелетону объявила, что бойкотирует чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону в Сочи из-за допингового скандала.
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