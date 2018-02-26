Латвийские олимпийцы сравнили «дух» Пхенчхана и Сочи

Генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Жорж Тикмерс положительно оценил выступление своих спортсменов на ОИ-2018 и заявил, что в Пхенчхане чувствовался олимпийский дух, которого не было четыре года назад в Сочи, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Delfi, Латвия завоевала лишь одну бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане в соревновании бобслейных двоек.

«Можем радоваться, без сомнений. Латвийские спортсмены возвращаются на родину с медалью и рядом высоких мест. В этот раз нет повода для критики, в отличие от летней Олимпиады в Рио. Почти все спортсмены вышли на пик формы к Олимпиаде и показали максимально высокие результаты во многих видах спорта», — заявил Тикмерс.

Тикмерс особо отметил, что в Пхенчхане чувствовался олимпийский дух, которого не было четыре года назад в Сочи, а также отметил комфортные условия проживания в олимпийской деревне.

«Нам здесь не понадобился ни сантехник, ни электрик. Все было хорошо», — сказал глава ЛОК.

Напомним, в 2016 году сборная Латвии по скелетону объявила, что бойкотирует чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону в Сочи из-за допингового скандала.