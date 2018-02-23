РФ вышла на 15-е место в медальном зачёте ОИ

Фигуристки вывели Россию на 15-е место в медальном зачёте Игр-2018

В 14-й медальный день Олимпийских игр в Пхенчхане первую золотую медаль принесла в копилку сборной России фигуристка Алина Загитова . Серебряным призёром стала Евгения Медведева

Благодаря первому золоту сборная России поднялась на 15-е место в общекомандном медальном зачёте. В активе российских спортсменов 14 наград (1 золотая, 5 серебряных и 8 бронзовых).

Лидируют в медальном зачёте норвежцы, выигравшие уже 37 медалей Олимпиады-2018 (13, 14, 10). Также 13 золотых наград у немцев, но вот остальных медалей у них значительно меньше — 26 (13, 7, 6). На третьем месте идут канадцы, в активе которых 27 медалей (10, 8, 9).