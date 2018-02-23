Мерзавцы и скоты, не трогайте наших детей!

Олимпиада-2018. Дмитрий Губерниев — об эстафете, фигурном катании и допинге

Дмитрий Губерниев взбешён и не оставляет негодяям шансов на спасение и утешение. Да чего тут объяснять, тут читать надо!

«Сборная России стала полигоном для шведских побед» В своей рубрике «Вы уху ели?» Дмитрий Губерниев восхищён профессиональным ростом Вольфганга Пихлера и гением чистой красоты российских фигуристок. Но американская империя зла своими нападками на Алину Загитову заставила его выйти из себя и сделать это выпуск рубрики самым ярким и эмоциональным.

Хочу сказать, что я безумно рад, что Пихлер наконец вырос в по-настоящему хорошего тренера. Очень закалила его работа в России и критика «Губерника», после чего он приобрёл опыт воспитания олимпийского чемпиона, с чем я его снова поздравляю. Расти можно было, расти нужно было, и вот он вырос. Это приятно! Если начинать рассуждать серьёзно, до этой Олимпиады у него не было опыта подготовки олимпийских чемпионов. С Зидек работал не он, Экхольм и Форсберг ни черта не выиграли, а у Ферри были свои наставники в мужской сборной. Сейчас он подготовил сам вместе с тренерами Самуэльссона и Эберг.

Я это признаю, снимаю шляпу и хочу сказать, что он должен быть благодарен России, которая заставила его сделать работу над ошибками. Сейчас мы видим настоящий шведский триумф. Мне жаль только, что наша женская сборная была полигоном для дальнейших побед Швеции. Но шведы молодцы, посмотрим, насколько всерьёз и надолго они будут в биатлоне. «Пусть Бьорндален ещё покажет недальновидным норвежским руководителям»

Я очень расстроился за норвежцев. Во-первых, уже понятно, что не приглашение Бьорндалена — грубая и непростительная ошибка руководства сборной. Я переживаю и за Свендсена, который второй раз сел в лужу в олимпийской эстафете как финишёр. Это колоссальная психологическая драма. Мне жаль, что Тарьей Бё не стал олимпийским чемпионом. Норвежцы недобрали здесь золотых медалей, и причина тому не приглашение Бьорндалена, как бы хорошо ни выступали Биркеланд и другие.

Бьорндалена норвежцам не хватало. Сейчас они ведут себя с ним непонятно, не выходят на контакт, и неизвестно, будет ли он выступать дальше. Это очень странно и некрасиво по отношению к гордости всей нации. Я искренне надеюсь, что Бьорндален на этом не закончит и ещё покажет недальновидным норвежским руководителям, что они очень здорово ошиблись. «Как у вас поднялась рука на святую русскую девочку?»

Я проанализировал, что американская USA Today и другие пишут о фигурном катании. Они трогают наших детей, закусились на святое. Мерзавцы и скоты, какое вы имеете право?! Сейчас святая, юная русская девочка стала олимпийской чемпионкой. Как у вас только поднимается рука? Они вовлекают ребёнка в свою информационную войну, поэтому я неистовствовал во время биатлонного репортажа.

«Империя зла — это США» Как я радовался победам американских лыжниц Киккан Рэндалл и Джессики Диггинс ! Разве я когда-нибудь позволял себе говорить в уничижительном тоне про американских спортсменов? Это касается и биатлона. Я возмущён! Мерзавцы и скоты, не трогайте наших детей! Загитова — гений чистой красоты. Я очень переживаю за поражение Жени Медведевой. Я с ней очень хорошо знаком. Для меня они обе олимпийские чемпионки, поэтому подобные статьи и такую травлю я воспринимаю очень глубоко.

«Из-за допинга я ловлю насмешки» Но им ничего не остаётся делать, потому что в фигурном катании они лузеры. Какие-то судьи, которые засуживали Бережную и Сихарулидзе, засуживали Слуцкую, начинают вякать по поводу Загитовой — это перебор. Сидели бы да молчали. Можно как угодно относиться к великой стране под названием Соединённые Штаты Америки, но грязные поступки, которые мы время от времени видим, не оставляют равнодушными. Вспомните, как на совете безопасности ООН они трясли порошком, чтобы послать войска в Ирак. Весь нормальный цивилизованный мир балдеет от наших девочек и признаёт даже не силу нашей школы фигурного катания, а просто красоту, изящество и любовь. В своё время про нас сказали, что мы «империя зла», но после таких статей я понимаю, что империя зла — это США.

Меня шокировала новость о допинге в бобслее. Конечно, это очень плохо. Спортсмен должен быть максимально внимателен ко всему. Что это — невнимательность спортсмена, отсутствие врача или диверсия? Очень жаль, что это происходит, когда мы уже в пяти шагах от того, чтобы вернуть флаг. Я не знаю, как будут дальше развиваться события, но сейчас я ловлю даже не сочувствующие взгляды, как было после случая с Крушельницким, а насмешки. После великолепного выступления Загитовой и Медведевой, отличной игры наших хоккеистов это удар по всему российскому спорту. Будем разбираться, почему это произошло, но ситуация труднейшая.