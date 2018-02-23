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Расписание соревнований на ОИ-2018: 24 февраля
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Расписание соревнований на ОИ-2018: 24 февраля 

Рамблер 23 февраля 2018
Фото: РИА Новости
В предпоследний соревновательный день Олимпиады в Пхенчхане, 24 февраля, российские спортсмены поборются за "золото" сразу в трех дисциплинах: параллельном гигантском слаломе (у мужчин и женщин) и лыжном марафоне на 50 км. Кроме того, комплект медалей будет разыгран в горных лыжах, а именно в командном турнире по системе на выбывание.
04:00 Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал (МАТЧ ТВ).
05:45 Горнолыжный спорт. Командные соревнования (МАТЧ ТВ).
06:10 Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт (Первый канал).
15:00 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. Чехия — Канада (МАТЧ ТВ).
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