Расписание соревнований на ОИ-2018: 24 февраля

В предпоследний соревновательный день Олимпиады в Пхенчхане, 24 февраля, российские спортсмены поборются за "золото" сразу в трех дисциплинах: параллельном гигантском слаломе (у мужчин и женщин) и лыжном марафоне на 50 км. Кроме того, комплект медалей будет разыгран в горных лыжах, а именно в командном турнире по системе на выбывание.

04:00 Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал (МАТЧ ТВ).

05:45 Горнолыжный спорт. Командные соревнования (МАТЧ ТВ).

06:10 Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финал. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт (Первый канал).

15:00 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. Чехия — Канада (МАТЧ ТВ).