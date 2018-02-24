Ещё
Швейцарские горнолыжники выиграли командный турнир
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейцарские горнолыжники выиграли командный турнир 

Вести.Ru 24 февраля 2018
Фото: EPA
Впервые в истории Олимпийских игр были разыграны награды в командном турнире по горным лыжам. Золотые медали достались сборной Швейцарии, победившей в финале соседей-австрийцев 3:1.
До финала дошли сборные Швейцарии и Австрии. После двух женских заездов и одного мужского швейцарцы вели 2:1. Но у сборной Австрии оставался шанс стать первым в истории олимпийским чемпионом, если бы Марк Шварц обыграл Даниэля Юле, показав при этом лучшее время. Но австриец не удержался на трассе, и сборная Швейцарии выиграла золотые медали.
В споре за третье место сборная Норвегии одержала победу над чемпионами мира французами. Счет заездов 2:2, но у норвежцев был самый быстрый спуск. Горнолыжники из России завершили борьбу в 1/8 финала, уступив норвежцам 0:4.
Вести.Ru: последние новости
Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три медали на ОИ в Пхенчхане Пхенчхан встретил российских паралимпийцев метелью Паралимпиада. Российские керлингисты уступили норвежцам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение