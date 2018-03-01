Елистратов прокомментировал конфуз с иномарками

Призер Игр-2018 Елистратов прокомментировал конфуз с подаренными иномарками

"Это была просто шутка. Неужели кто-то мог подумать, что нам действительно подарили не то модели? Нет, на деле нам всем вручили именно те модели, которые были положены по медалям. А информация про ошибку — это просто шутка", — сказал Елистратов. Российский шорт-трекист Семен Елистратов в интервью "Газете.Ru" прокомментировал информацию о том, что российские олимпийцы-призеры получили не те модели элитных иномарок, которые были им положены.

Кроме того, спортсмен рассказал о том, как планирует распорядиться с наградой.

>> Российским олимпийцам подарили не те BMW "Я на ней планирую ездить. Она мне очень понравилась — крайне экономичный и практичный автомобиль. Кстати, уже успел его опробовать — сегодня на ней покаталился, а также накануне из Кремля на ней до дома доехал. И она мне очень нравится", — добавил шорт-трекист.

На Олимпиаде-2018 Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м.