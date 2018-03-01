Елистратов прокомментировал конфуз с иномарками

Российский шорт-трекист Семен Елистратов в интервью "Газете.Ru" прокомментировал информацию о том, что российские олимпийцы-призеры получили не те модели элитных иномарок, которые были им положены.
"Это была просто шутка. Неужели кто-то мог подумать, что нам действительно подарили не то модели? Нет, на деле нам всем вручили именно те модели, которые были положены по медалям. А информация про ошибку — это просто шутка", — сказал Елистратов.
Кроме того, спортсмен рассказал о том, как планирует распорядиться с наградой.
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"Я на ней планирую ездить. Она мне очень понравилась — крайне экономичный и практичный автомобиль. Кстати, уже успел его опробовать — сегодня на ней покаталился, а также накануне из Кремля на ней до дома доехал. И она мне очень нравится", — добавил шорт-трекист.
На Олимпиаде-2018 Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м.
Ранее глава федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что спортсмены, занявшие призовые места на Олимпиаде в Пхенчхане, не получили положенные им автомобили.