Сергеева «признала» допинг

Российская бобслеистка Надежда Сергеева , занявшая 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек на Олимпийских играх в Пхёнчхане, заявила об отказе от вскрытия допинг-пробы «Б», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову

Обычно отказ от вскрытия пробы «Б» свидетельствует о том, что спортсмен ризнаёт факт наличия запрещенного вещества.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал бобслеистку виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает ТАСС

Допинг-проба, взятая у спортсменки 18 февраля, показала наличие в организме запрещенного вещества триметазидин.