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Сергеева «признала» допинг
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Сергеева «признала» допинг 

Рамблер 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российская бобслеистка Надежда Сергеева, занявшая 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек на Олимпийских играх в Пхёнчхане, заявила об отказе от вскрытия допинг-пробы «Б», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову.
Обычно отказ от вскрытия пробы «Б» свидетельствует о том, что спортсмен ризнаёт факт наличия запрещенного вещества.
>> Названы причины попадания допинга в организм Сергеевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал бобслеистку виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает ТАСС.
Допинг-проба, взятая у спортсменки 18 февраля, показала наличие в организме запрещенного вещества триметазидин.
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