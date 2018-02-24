«Русские всегда будут принимать допинг. С ними уже всё ясно» 

«Никогда такого не было и вот опять»
«Нет такой причины, которая заставила бы русских остановиться»
«Честно говоря, я думаю, что русские не поняли сообщение МОК. Это очевидно, так как даже после того, что случилось в Сочи, они продолжают нарушать закон и использовать запрещённые препараты. Русские всегда будут принимать допинг. С ними всё ясно. Они постоянно обманывают. Это не должно быть частью Олимпиады и международного спорта. Они не соблюдают кодекс ВАДА, который подписывает каждый спортсмен. Нужно принимать кардинальные меры, иначе это никогда не кончится. Уверен, что русские будут принимать допинг и на следующих Олимпиадах, потому что нет такой причины, которая заставила бы их остановиться».
Winter Olympics Medal Count (2/23/18): USA athlete rips Russia's persistent cheating https://t.co/Lpmjq21HLR pic.twitter.com/W2wsUpRqKU— NJ.com Sports (@NJ_Sports) 23 февраля 2018 г.
«Пока вы спите, русские принимают допинг»
Russia has met requirements for Olympic reinstatement … except for, well, not doping. https://t.co/XC7mZaMvY6 pic.twitter.com/UyYwgabji8— Yahoo Sports (@YahooSports) 23 февраля 2018 г.
Бобслеистка всё испортила. Флаг почти вернули
«Сообщение о допинге у Сергеевой пришло менее чем за 24 часа до того, как Международный олимпийский комитет должен встретиться и обсудить ситуацию вокруг сборной России. С высокой долей вероятности, после второго положительного допинг-теста дисквалификация с Россиине будет снята. Так что россияне не смогут пройти на церемони закрытия под своим флагом. Вплоть до инцидента с бобслеисткой были как раз сильны слухи, что флаг России вернут, даже несмотря на положительную пробу Крушельницкого».
UPDATED STORY: #Bobsleigh competitor #NadezhdaSergeeva has become the 2nd #OAR athlete to test positive for banned #drugs at #Pyeongchang2018 https://t.co/LADRguvdqz #olympics #russia— insidethegames (@insidethegames) 23 февраля 2018 г.
«Антидопинговые организации требуют от МОК серьёзного решения»
«Станислав Поздняков не стал защищать Сергееву и заявил, что это была халатность с её стороны, которая может дорого обойтись России. Группа влиятельных антидопинговых организаций требуют от МОК серьёзного решения в адрес русских, очевидно, намекая на то, что не стоит возвращать им флаг на церемонии закрытия. Они делают упор на то, что столь крупное мошенничество в истории спорта не может быть просто забыто. Кстати, наше агентство общалось во время Игр с Сергеевой, и тогда она удивлялась, насколько приветливо к ней относятся спортсмены из других стран. Сергеева тогда предположила, что иностранцы постоянно улыбаются ей, потому что считают её чистой атлеткой».
Russian delegation slams bobsledder Sergeeva for"negligence" and says "she let us down. " No more talk of conspiracies and drink-spiking as key IOC ruling nears: https://t.co/iQhzAxBCGG— James Ellingworth (@jellingworth) 23 февраля 2018 г.