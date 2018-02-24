«Русские всегда будут принимать допинг. С ними уже всё ясно»

Приказано уничтожать. Но на этот раз западные СМИ можно понять. Россия целиком и полностью «обзырянилась».

«Никогда такого не было и вот опять»

Всего за день до того, как нашли допинг у российской бобслеистки Надежды Сергеевой , в кулуарах ходили разговоры, что нашей сборной, скорее всего, вернут флаг и восстановят в статусе на церемонии закрытия. И это даже несмотря на случай с положительной пробой кёрлингиста Александра Крушельницкого , которого, возможно, и принесли в жертву ради этого самого флага. Но на следующий день поймали Сергееву и стало совсем плохо. Вспоминалась знаменитая фраза Виктора Черномырдина и было непонятно, то ли смеяться, то ли плакать. А лучше бы лечь спать и забыть эту Олимпиаду как страшный сон. Но западные СМИ не собирались ничего забывать и правильно сделали.

«Нет такой причины, которая заставила бы русских остановиться»

Журналист Кевин Манахан из New Jersey Real-Time Sports в своём репортаже привёл слова американского биатлониста Лоуэлла Бэйли, который давно известен своим отношением к России. Понятно, что в такой ситуации Бэйли просто не мог промолчать.

«Честно говоря, я думаю, что русские не поняли сообщение МОК. Это очевидно, так как даже после того, что случилось в Сочи, они продолжают нарушать закон и использовать запрещённые препараты. Русские всегда будут принимать допинг. С ними всё ясно. Они постоянно обманывают. Это не должно быть частью Олимпиады и международного спорта. Они не соблюдают кодекс ВАДА, который подписывает каждый спортсмен. Нужно принимать кардинальные меры, иначе это никогда не кончится. Уверен, что русские будут принимать допинг и на следующих Олимпиадах, потому что нет такой причины, которая заставила бы их остановиться». Winter Olympics Medal Count (2/23/18): USA athlete rips Russia's persistent cheating https://t.co/Lpmjq21HLR pic.twitter.com/W2wsUpRqKU— NJ.com Sports (@NJ_Sports) 23 февраля 2018 г. «Пока вы спите, русские принимают допинг»

Трэвис Мевхиртер из Yahoo ! Sports не смог отказать себе в удовольствии поиронизировать над бобслеисткой Сергеевой, которая перед Олимпиадой в Пхёнчхане снялась в видео в футболке с надписью «Я не принимаю» допинг»и через пару недель попалась на использовании каплей для носа. Просто давайте абстрагируемся от того, что это случай с нашей соотечественницей и посмотрим на ситуацию со стороны. Ну ведь это реально хохма. Американцы имеют все основания смеяться в голос.

«Что случилось, пока вы спали? Русские приняли допинг. У них была всего одна задача на этой Олимпиаде — оставаться чистыми спортсменами. Но два спортсмена всё-таки не послушались. Сначала попался Александр Крушельницкий, и вот сегодня мы узнали про Надежду Сергееву. Ирония в том, что она всячески пропагандировала антидопинговые ценности, снимаясь в видео в майке с надписью «Я не принимаю допинг».

Russia has met requirements for Olympic reinstatement … except for, well, not doping. https://t.co/XC7mZaMvY6 pic.twitter.com/UyYwgabji8— Yahoo Sports (@YahooSports) 23 февраля 2018 г. Бобслеистка всё испортила. Флаг почти вернули

Журналисты Inside the Games плотно следили за развитием событием с российским допингом задолго до начала Олимпиады в Пхёнчхане. Ясно, что и в Южной Корее они всегда в числе первых давали последнюю информацию о случаях с употреблением запрещённых препаратов. Так вот, британцы практически не сомневаются, что случай с Надеждой Сергеевой поставил крест на надеждах руководителей российской делегации вернуть флаг на церемонии закрытия Игр.

«Сообщение о допинге у Сергеевой пришло менее чем за 24 часа до того, как Международный олимпийский комитет должен встретиться и обсудить ситуацию вокруг сборной России. С высокой долей вероятности, после второго положительного допинг-теста дисквалификация с Россиине будет снята. Так что россияне не смогут пройти на церемони закрытия под своим флагом. Вплоть до инцидента с бобслеисткой были как раз сильны слухи, что флаг России вернут, даже несмотря на положительную пробу Крушельницкого». UPDATED STORY: #Bobsleigh competitor #NadezhdaSergeeva has become the 2nd #OAR athlete to test positive for banned #drugs at #Pyeongchang2018 https://t.co/LADRguvdqz #olympics #russia— insidethegames (@insidethegames) 23 февраля 2018 г. «Антидопинговые организации требуют от МОК серьёзного решения»

Журналист Associated Press Джеймс Эллингворт продолжил тему шансов россиян вернуть флаг на церемонии закрытия, отметив, что накануне группа влиятельных национальных анти-допинговых организаций обратилась с требованием к МОК не восстанавливать Россию в правах. А ещё Эллингворт вспомним интервью Надежды Сергеевой, которое она дала в самом начале Олимпиады. Там есть интересные вещи.