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CAS дисквалифицировал Сергееву
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CAS дисквалифицировал бобслеистку Сергееву и аннулировал ее результаты на ОИ-2018 

ТАСС 24 февраля 2018
Фото: EPA
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной российскую бобслеистку Надежду Сергееву в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба суда.
>> Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы «Б»
CAS в пятницу получил от Международного олимпийского комитета (МОК) документы по делу о нарушении антидопинговых правил Сергеевой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.
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