CAS дисквалифицировал Сергееву

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной российскую бобслеистку Надежду Сергееву в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба суда.
CAS в пятницу получил от Международного олимпийского комитета (МОК) документы по делу о нарушении антидопинговых правил Сергеевой на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Допинг-проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.