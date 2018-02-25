МОК восстановит ОКР после анализа всех проб россиян

Дисквалификацию ОКР предложили снять после анализа всех допинг-проб россиян

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендует снять дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) после анализа всех допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом заявила глава комиссии по работе со спортсменами-олимпийцами из России Николь Хоеверц.

Она отметила, что восстановление ОКР «должно быть произведено в интересах олимпийской семьи и как можно скорее».

При этом Хоеверц добавила, что «очевидно, что восстановление ОКР перед церемонией закрытия (Олимпиады в Пхёнчхане) было бы противоречивым решением».

«Комиссия рекомендует не снимать отстранение ОКР перед церемонией закрытия, (допустить) участие (российских) спортсменов в статусе OAR. Комиссия рекомендует снять дисквалификацию после анализа всех допинг-проб спортсменов OAR», — сказала она, передает РИА Новости

Ранее в комиссии МОК заявили, что случаи нарушения допинг-правил российскими спортсменами признаны не систематическими.