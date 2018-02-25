Ещё
МОК восстановит ОКР после анализа всех проб россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дисквалификацию ОКР предложили снять после анализа всех допинг-проб россиян 

RT на русском 25 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендует снять дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) после анализа всех допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом заявила глава комиссии по работе со спортсменами-олимпийцами из России Николь Хоеверц.
Она отметила, что восстановление ОКР «должно быть произведено в интересах олимпийской семьи и как можно скорее».
При этом Хоеверц добавила, что «очевидно, что восстановление ОКР перед церемонией закрытия (Олимпиады в Пхёнчхане) было бы противоречивым решением».
«Комиссия рекомендует не снимать отстранение ОКР перед церемонией закрытия, (допустить) участие (российских) спортсменов в статусе OAR. Комиссия рекомендует снять дисквалификацию после анализа всех допинг-проб спортсменов OAR», — сказала она, передает РИА Новости.
Ранее в комиссии МОК заявили, что случаи нарушения допинг-правил российскими спортсменами признаны не систематическими.
RT на русском: последние новости
Южнокорейская конькобежка госпитализирована с психическим расстройством после ОИ-2018 СМИ: CAS опубликует мотивировочную часть решений по российским спортсменам до 25 марта Министр спорта Украины: мы не будем финансировать спортсменов, которые хотят выступать в России
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение