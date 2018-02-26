Ещё
Сборная США расстроила американцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

WP: сборная США не оправдала надежд на Олимпиаде в Пхёнчхане 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Сборная США с 23 завоеванными медалями на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане не оправдала надежд американских болельщиков. Такое мнение высказала в воскресенье по окончании Игр газета The Washington Post, вынеся именно эти слова в заголовок.
"Сборная США завершила выступления на этих зимних Играх с 23 медалями. Это самый низкий результат с 1998 года, когда американские атлеты привезли домой 13 наград. Они завоевали в Сочи 28 медалей и рекордные 37 в Ванкувере в 2010 году. Три страны обошли их в командном зачете в Пхёнчхане — Норвегия (39), Германия (31) и Канада (29)", — отмечает издание.
"Девять из полученных наград — золотые, но столько же они завоевывали на каждой из трех последних Олимпиад", — продолжает газета, напоминая, что в Южную Корею отправилась самая многочисленная сборная в истории зимних Игр — 241 атлет.
Как указывает The Washington Post, Олимпийский комитет США "обычно не публикует свои прогнозы относительно общего количества медалей, на которые можно рассчитывать на Играх, но агентству Associated Press удалось ознакомиться с внутренним документом комитета, где говорилось, что ожидается как минимум 25 медалей, при этом подчеркивалось, что надо нацеливаться на 37, а, может быть, удастся завоевать и 59".
"Из этих 23 медалей почти половина — 11 — завоеваны в состязаниях по сноуборду и лыжной акробатике, в том числе пять золотых, — заметило издание. — И в то же время сборная не показала больших успехов в так называемых традиционных зимних дисциплинах. Например, американские фигуристки-одиночницы показали худший результат со времен Второй мировой войны, заняв девятое, 10-е и 11-е места".
"Конькобежцы выступили лучше по сравнению с полным провалом в 2014 году, выиграли одну медаль, которая так и осталась единственной в этой дисциплине, — подчеркнула The Washington Post. — Свой провал в Сочи они оправдывали неудачной новой экипировкой и приехали в Пхёнчхан, рассказывая всем, что теперь лучше подготовлены. И в результате всего одна медаль у женщин в командном преследовании". "Будем надеяться, что Игры в 2022 году будут более удачными для нас", — добавила газета.
ТАСС: последние новости
Еще одна россиянка поразила результатами на Паралимпиаде CAS оставил в силе дисквалификацию за допинг польского тяжелоатлета Зелинского Украинские спортсмены не поедут на зимнюю Универсиаду-2019 в РФ
 Ещё 83 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста2
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России9
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Новая «бомба» для России от WADA19
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение