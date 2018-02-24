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В Сети высмеяли «новый образ» Родченкова
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В Сети высмеяли «новый образ» информатора WADA Родченкова 

РИА Новости 24 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей отреагировали на интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова телеканалу BBC, в котором он появился в балаклаве и темных очках.
Для большинства комментаторов "новый образ" информатора WADA стал поводом для шуток.
Некоторые пользователи предположили, как Родченков будет выглядеть через несколько лет.
В феврале стало известно, что Родченков перенес пластическую операцию по изменению внешности. Позднее информатор WADA появился в эфире телеканала CBS. На кадрах видно, что у него исчезли усы, а также изменилась форма носа и подбородка.
В 2016 году Родченков рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного спортивного скандала. Тогда же он переехал в США.
В результате от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы.
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