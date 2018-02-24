В Сети высмеяли «новый образ» Родченкова

В Сети высмеяли «новый образ» информатора WADA Родченкова

Пользователи соцсетей отреагировали на интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова телеканалу BBC, в котором он появился в балаклаве и темных очках.

Родченков дал интервью BBC в маске и очках.

С западными СМИ в цирк можно не ходить pic.twitter.com/7NZmqeEfrM— Во///дь™ (@Subb_Zer0) February 23, 2018 Для большинства комментаторов "новый образ" информатора WADA стал поводом для шуток.

Завтра его как подозреваемого в вооружённых нападениях на мелкие торговые сети возьмут около 500 стражей порядка!😂— САРока (@SARsoroka) February 23, 2018

Родченков, следующий этап.. pic.twitter.com/aUyZdrGNbb— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) February 24, 2018 Некоторые пользователи предположили, как Родченков будет выглядеть через несколько лет.

Родченков через пару лет. pic.twitter.com/5Dh0yT5K3l— Иван Куликов (@ultra6662) February 24, 2018 В феврале стало известно, что Родченков перенес пластическую операцию по изменению внешности. Позднее информатор WADA появился в эфире телеканала CBS . На кадрах видно, что у него исчезли усы, а также изменилась форма носа и подбородка.

В 2016 году Родченков рассказал New York Times о "допинговой программе" в России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного спортивного скандала. Тогда же он переехал в США.

В результате от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы.