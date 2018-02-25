Зимние Олимпийские игры 2018, итоги дня: победа российских хоккеистов

Сегодня на Олимпиаде в Пхенчхане завершающий день. Для россиян он начался с крайне радостного события. Российские хоккеисты впервые за двадцать лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии. Исход матча решила шайба в овертайме — 4:3. Победный гол провел Кирилл Капризов, сообщает «Интерфакс».
Накануне в полуфинале россияне выиграли у сборной Чехии со счетом 3:0, а немцы выиграли у канадцев со счетом 4:3.
В борьбе за третье место победила сборная Канады, встреча со сборной Чехии завершилась со счётом 6:4.
Накануне Александр Большунов занял второе место в гонке на 50 км классическим стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане. Золото досталось спортсмену из Финляндии Йиво Нисканена, а бронза — у россиянина Андрея Ларькова, сообщает «Чемпионат».
Для Большунова эта медаль четвёртая на нынешних соревнованиях, для Ларькова — вторая.
Российские бобслеисты своих болельщиков не порадовали. Экипаж Максима Андрианова оказался на 15-ом месте по итогам всех заездов четвёрок. Золото у немцев во главе с Франческо Фридрихом, на втором месте поделили корейцы (Юн Джун Вон) и ещё один экипаж из Германии (Нико Вальтер), сообщает «Чемпионат».
Еще печальнее история с российской бобслеисткой Надеждой Сергеевой, занявшей 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает ТАСС.
К завершению Игр Россия пришла с 17 медалями. Это две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
В 14.00 мск начнется церемония закрытия Олимпиады-2018. Исполком МОК не разрешил российским спортсменам пройти на ней под флагом РФ, сообщает «Чемпионат».
Команда выйдет под олимпийским флагом, который понесёт волонтёр. Его назначил оргкомитет Игр.