Зимние Олимпийские игры 2018, итоги дня: победа российских хоккеистов

Зимние Олимпийские игры 2018: победа российских хоккеистов

Сегодня на Олимпиаде в Пхенчхане завершающий день. Для россиян он начался с крайне радостного события. Российские хоккеисты впервые за двадцать лет стали победителями олимпийского хоккейного турнира, одержав победу над сборной Германии. Исход матча решила шайба в овертайме — 4:3. Победный гол провел Кирилл Капризов , сообщает «Интерфакс»

Накануне в полуфинале россияне выиграли у сборной Чехии со счетом 3:0, а немцы выиграли у канадцев со счетом 4:3.

В борьбе за третье место победила сборная Канады, встреча со сборной Чехии завершилась со счётом 6:4.

Накануне Александр Большунов занял второе место в гонке на 50 км классическим стилем на Олимпиаде в Пхёнчхане. Золото досталось спортсмену из Финляндии Йиво Нисканена, а бронза — у россиянина Андрея Ларькова , сообщает «Чемпионат»

Для Большунова эта медаль четвёртая на нынешних соревнованиях, для Ларькова — вторая.

Еще печальнее история с российской бобслеисткой Надеждой Сергеевой , занявшей 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на Олимпийских играх в Пхёнчхане, сообщает ТАСС

К завершению Игр Россия пришла с 17 медалями. Это две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

В 14.00 мск начнется церемония закрытия Олимпиады-2018. Исполком МОК не разрешил российским спортсменам пройти на ней под флагом РФ, сообщает «Чемпионат»

Команда выйдет под олимпийским флагом, который понесёт волонтёр. Его назначил оргкомитет Игр.