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Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина
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Президент МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: Reuters
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину. Церемония состоялась на закрытии XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
Сначала мэр Пхёнчхана возвратил олимпийский флаг Баху, а затем глава МОК передал его мэру будущей зимней олимпийской столицы.
31 июля 2015 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре столицей проведения Олимпийских игр 2022 года был выбран Пекин, который станет первым городом, принимавшим и летние, и зимние Олимпийские игры.
Олимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 25 февраля.
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