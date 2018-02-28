Паралимпиада будет «жестче» Олимпиады

Зимняя Паралимпиада 2018 года в Пхенчхане будет «жестче» Олимпиады, сообщает Business FM

Как отмечает радиостанция, Паралимпийские игры, которые стартуют в Южной Корее 9 марта, будут для сборной России более «жесткими», чем были Олимпийские, так как на спортсменов наложены более суровые ограничения.

Россию в Пхенчхане представят лишь 30 паралимпийцев в пяти видах спорта — биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах и лыжных гонках. Например, в Сочи страну представляли 69 атлетов. Более того, окончательный список спортсменов еще даже не известен — он будет обнародован лишь 1 марта.

По словам вице-президента Паралимпийского комитета России Олега Смолина, российский флаг будет запрещено демонстрировать даже болельщикам на трибунах.

Кроме того, как рассказал BFM спортивный журналист Дмитрий Кузьмин, российским спортсменам нельзя даже «намекать» на свою национальную принадлежность, а не только носить форму с символами страны.

Зимние Паралимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта.