Путин вручил госнаграды олимпийцам

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград призёрам Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане. Президент России Владимир Путин вручил госнаграды 46 спортсменам, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Орден Дружбы получили лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, а также все члены олимпийской сборной России по хоккею.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени вручена фигуристам Екатерине Бобровой, Дмитрию Соловьёву, Наталье Забияко, Александру Энберту, Михаилу Коляде, Евгении Тарасовой, Владимиру Морозову, лыжникам Юлии Белоруковой Андрею Ларькову и Алексею Червоткину, а также скелетонисту Никите Трегубову. Медали Ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени удостоены фристайлисты Илья Буров и Сергей Ридзик, шорт-трекист Семён Елистратов, а также лыжницы Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.