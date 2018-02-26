Спортсмены из Подмосковья завоевали 4 медали на ОИ-2018

Спортсмены из Подмосковья завоевали на ОИ-2018 четыре медали

Подмосковные спортсмены завоевали серебро и три бронзы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Глава ведомства Роман Терюшков поздравил олимпийцев из Подмосковья с достойным выступлением в тяжелейших условиях.

— Роман Терюшков.

По его словам, регион достойно наградит победителей.

Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее начались 9 февраля и завершились в воскресенье, 25 февраля. В медальном зачете олимпийцы из России, которым так и не дали пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом, заняли 13-е место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.