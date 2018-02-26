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Спортсмены из Подмосковья завоевали 4 медали на ОИ-2018
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Спортсмены из Подмосковья завоевали на ОИ-2018 четыре медали 

360tv.ru 26 февраля 2018
Фото: 360tv.ru
Подмосковные спортсмены завоевали серебро и три бронзы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Глава ведомства Роман Терюшков поздравил олимпийцев из Подмосковья с достойным выступлением в тяжелейших условиях.
Достойный вклад в медальную копилку внесли и представители Московской области: скелетонист Никита Трегубов, конькобежка Наталья Воронина, фристайлист Илья Буров и лыжница Наталья Непряева, завоевавшие, соответственно, серебро и три бронзы
— Роман Терюшков.
По его словам, регион достойно наградит победителей.
Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее начались 9 февраля и завершились в воскресенье, 25 февраля. В медальном зачете олимпийцы из России, которым так и не дали пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом, заняли 13-е место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.
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