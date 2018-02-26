WADA поддержало решение МОК о статусе ОКР

WADA поддерживает решение МОК относительно статуса Олимпийского комитета России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласилось с решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) относительно статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом говорится в заявлении WADA, опубликованном пресс-службой организации.

В воскресенье МОК принял решение не восстанавливать ОКР в правах к церемонии закрытия зимних Олимпийских игр. Однако в итоговом решении указано, что отстранение ОКР будет снято, как только подразделение по антидопинговой деятельности Всемирной ассоциации международных спортивных федераций (DFSU), которое отвечает за антидопинговую работу на зимних Играх, сообщит, что дополнительных случаев нарушения антидопинговых правил членами делегации олимпийских атлетов из России не выявлено. На Играх-2018 виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева . Позднее глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц сообщила ТАСС , что решение о восстановлении ОКР может быть принято в первых числах марта.

"WADA согласно с решением МОК не восстанавливать ОКР к церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане, — говорится в заявлении. — WADA отмечает, что при условии соблюдения решений исполкома МОК от 5 декабря прошлого года отстранение ОКР будет снято сразу после того, как DFSU подтвердит, что в составе российской делегации более не было выявлено случаев нарушения антидопинговых правил. Во избежание недоразумений следует уточнить, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему находится в статусе не соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу".

Исполком МОК 5 декабря прошлого года принял решение приостановить членство ОКР в организации из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В результате российские спортсмены на Играх-2018 выступали под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.