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Российские олимпийцы вылетели в Москву с опозданием
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Рейс с российскими олимпийцами вылетел в Москву с часовой задержкой 

Р-Спорт 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Рейс со спортсменами сборной России, принимавшими участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, вылетел из Сеула в Москву с задержкой в один час и одну минуту, сообщается на официальном сайте аэропорта в столице Южной Кореи.
Изначально вылет был намечен на 8:30 по московскому времени, однако борт в итоге вылетел в 9:31 мск.
Спортсмены должны прибыть в московский аэропорт "Шереметьево" в 18:48 мск, на 38 минут позже запланированного прибытия.
Олимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей (2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых). В Южной Корее россияне выступали в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".
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