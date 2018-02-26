Российские олимпийцы вылетели в Москву с опозданием

Рейс с российскими олимпийцами вылетел в Москву с часовой задержкой

Рейс со спортсменами сборной России, принимавшими участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, вылетел из Сеула в Москву с задержкой в один час и одну минуту, сообщается на официальном сайте аэропорта в столице Южной Кореи.

Изначально вылет был намечен на 8:30 по московскому времени, однако борт в итоге вылетел в 9:31 мск.

Спортсмены должны прибыть в московский аэропорт "Шереметьево" в 18:48 мск, на 38 минут позже запланированного прибытия.

Олимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей (2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых). В Южной Корее россияне выступали в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".