Желание россиян пройти под своим флагом назвали лицемерием

Суини: пройти под своим флагом после двух случаев допинга на ОИ — это лицемерие

«Когда вы оцениваете серьёзность нарушений и данные из докладов комиссий Освальда и Шмида, то понимаете, что важно пройти весь процесс. После двух допинговых нарушений россиян на Играх пройти под своим флагом — это было бы лицемерием. С этой точки зрения, было принято верное решение. Не думаю, что это конец истории. Мы хотим убедиться, что Олимпийский комитет России будет соответствовать всем критериям, прежде чем его статус будет восстановлен. МОК важно придерживаться этих принципов", — цитирует Суини Олимпийский канал. Исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Билл Суини прокомментировал решение МОК не разрешить российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Игр-2018 под российским флагом. На Играх-2018 положительными оказались допинг-пробы двух россиян — кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой