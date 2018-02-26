Глава ОКР: вся страна у телевизоров болела за россиян на Олимпиаде

"Большое спасибо нашим спортсменам, что приняли решение поехать на Олимпиаду, а это было непросто. Огромное спасибо нашим болельщикам, которые так поддерживали наших спортсменов. Думаю, вся страна была у телевизоров, все болели за наших ребят", — сказал Жуков. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков приветствовал спортсменов на торжественной церемонии встречи российских атлетов, участвовавших в Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова Жукова передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвире Харуновой.

"У многих были сомнения, надо ли ехать на эту Олимпиаду, за какую страну будут выступать атлеты. Но, наверное, нет ни одного человека, который бы сомневался, что золото вчера выиграла хоккейная сборная России.

Думаю, эта победа останется в истории спорта и в сердцах наших болельщиков. И, думаю, ни у одного человека в мире не возникает сомнения по поводу того, чьи фигуристы лучшие", — добавил глава ОКР.