Ещё
Заварзина рассказала о разбитом после ОИ сердце
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сноубордистка Заварзина: после Олимпиады осталось разбитое сердце 

Газета.Ru 1 марта 2018
Российская сноубордистка Алена Заварзина высказалась о своем выступлении на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом спортсменка написала на своей странице в инстаграмме.
"Последние три недели я жила на пределе своих возможностей, ожиданий, сил, и все что осталось со мной после Кореи — это разбитое сердце, горько-сладкое послевкусие моей разбитой мечты и слезы радости на хоккее.
Я понимала, что хочу невозможного. Учитывая обстоятельства, в которых мы оказались. Мне не хватило того, что необходимо для победы. Той последней капли сил, которая разделяет тех, кто на подиуме и тех, кто остановился в шаге", — написала Заварзина.
Она добавила, что на Олимпиаде у нее не было многого.
"Достоинства, флага, гимна, названия своей страны, равных условий, везения. Но у меня была не от чего не зависящая поддержка моих близких, моих друзей, всех тех, кто думал обо мне на расстоянии и находясь на финише. Спасибо вам, и простите, что не оправдала ваших ожиданий.
За эти две недели мы сплотились с другими русскими спортсменами, с теми, кому все-таки повезло оказаться там, в белом, и я чувствую большую любовь к вам и к России. Потому что вперед Россия ещё никогда так не хотелось кричать", — отметила спортсменка.
Ранее сноубордист Вик Уайлд прокомментировал выступление на Играх.
Газета.Ru: последние новости
Призер Игр-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством СМИ: мотивировочная часть решений по российским атлетам будет опубликована до 25 марта Два участника Олимпиады пожизненно отстранены после обвинения в домогательствах
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение