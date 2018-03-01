Заварзина рассказала о разбитом после ОИ сердце

Сноубордистка Заварзина: после Олимпиады осталось разбитое сердце

"Последние три недели я жила на пределе своих возможностей, ожиданий, сил, и все что осталось со мной после Кореи — это разбитое сердце, горько-сладкое послевкусие моей разбитой мечты и слезы радости на хоккее. Российская сноубордистка Алена Заварзина высказалась о своем выступлении на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом спортсменка написала на своей странице в инстаграмме.

Я понимала, что хочу невозможного. Учитывая обстоятельства, в которых мы оказались. Мне не хватило того, что необходимо для победы. Той последней капли сил, которая разделяет тех, кто на подиуме и тех, кто остановился в шаге", — написала Заварзина.

"Достоинства, флага, гимна, названия своей страны, равных условий, везения. Но у меня была не от чего не зависящая поддержка моих близких, моих друзей, всех тех, кто думал обо мне на расстоянии и находясь на финише. Спасибо вам, и простите, что не оправдала ваших ожиданий. За эти две недели мы сплотились с другими русскими спортсменами, с теми, кому все-таки повезло оказаться там, в белом, и я чувствую большую любовь к вам и к России. Потому что вперед Россия ещё никогда так не хотелось кричать", — отметила спортсменка. Она добавила, что на Олимпиаде у нее не было многого.

Ранее сноубордист Вик Уайлд прокомментировал выступление на Играх.