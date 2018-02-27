Круглов объяснил неудачное выступление биатлонистов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Николай Круглов в интервью "Газете.Ru" попробовал найти причины неудачного выступления российских биатлонистов на Олимпийских играх.
"Я убежден, что отсутствие ярких выступлений в сезоне скорее просчеты в подготовке, допущенные тренерским штабом. Факт на лицо, но надо еще разбираться в причинах.
При самом хорошем раскладе мы могли рассчитывать на успешное выступление лишь нескольких биатлонистов, но они не получили приглашений на Игры.
Возникает другой вопрос: почему мы не воспользовались имеющейся квотой и не дозаявили тех ребят, которые могли бы поехать? Ту же молодежь, как поступили лыжники? Хотя бы не с целью завоевания медалей, а для получения бесценного олимпийского опыта?" — сказал Круглов.
Также он отметил, что биатлонная команда была серьезно обескровлена отсутствием представителей сервис-группы.
"Мы не слышали комментариев на этот счет. К тому же биатлонная команда была серьезно обескровлена — помимо спортсменов, на Игры не смогли поехать некоторые представители сервис-группы и обслуживающего персонала, тренеры… В таких условиях соревноваться крайне сложно", — добавил олимпийский чемпион.
Ранее Круглов назвал крутым завершением Олимпиады победу хоккейной сборной России.