Круглов объяснил неудачное выступление биатлонистов

"Мы не слышали комментариев на этот счет. К тому же биатлонная команда была серьезно обескровлена — помимо спортсменов, на Игры не смогли поехать некоторые представители сервис-группы и обслуживающего персонала, тренеры… В таких условиях соревноваться крайне сложно", — добавил олимпийский чемпион.

Также он отметил, что биатлонная команда была серьезно обескровлена отсутствием представителей сервис-группы.