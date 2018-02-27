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Денвер захотел провести зимнюю Олимпиаду
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Американский Денвер хочет провести зимнюю Олимпиаду 

Вести.Ru 27 февраля 2018
Фото: Вести.Ru
Еще один американский город — Денвер (штат Колорадо) объявил о желании принять у себя зимние Олимпийские игры 2030 года. Ранее о своих претензиях на право стать олимпийской столице заявили еще два города США — Рино (Невада) и Солт-Лейк-Сити (Юта).
Денвер намеревался провести зимнюю Олимпиаду еще в 1976 году. Но жители города воспротивились и на референдуме сказали "нет" олимпийским играм. Этот случай стал первым в истории отказом от Игр по желанию жителей города.
Теперь Денвер снова претендует на право принять зимние Олимпийские игры. При этом шансы Денвера выше, чем у других американских игроков. Рино из Невады слишком мал, а Солт-Лейк-Сити уже был олимпийской столицей в 2002 году. НОК США выдвинет только одну кандидатуру на выборах места проведения Олимпиады-2030.
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