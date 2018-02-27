Назван новый «черный день» для российского спорта

Championat.com сообщает, что с 1 апреля Россия лишится права принимать международные соревнования по всем видам спорта.

Издание отмечает, что на проблему, о которой якобы не знают даже российские спортивные чиновники, обратил внимание Дмитрий Ревинский, «человек, постоянно работающий с документами».

В декабре на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) был опубликован документ, утверждённый в ноябре 2017 года, когда Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» не было восстановлено в правах и осталось «non compliant», то есть не соответствующим.

Речь идет о новом Международном стандарте соответствия кодексу WADA для подписавших сторон (International Standard for Code Compliance by Signatories — ISCCS). Со стороны России подпись под кодексом ставило РУСАДА.

Championat.com отмечает, что несоответствие кодексу WADA подписавшей документ организации «приводит к серьёзному комплексу проблем».

Издание поясняет, что в статье 20 кодекса WADA («Дополнительные роли и ответственность сторон») изменили пункт 20.3 «Роли и ответственность международных федераций». В обновленной версии сказано, что «принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий» можно только от тех стран, Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации которых «были признаны соответствующими кодексу».

Такую же правку заметили в пункте 20.6.6 кодекса, относящемуся к «организаторам крупных спортивных мероприятий» (например, Универсиад).

Championat.com пришел к выводу, что с 1 апреля 2018 года и до восстановления РУСАДА в правах, никакие новые заявки России на международные соревнования (чемпионаты мира и Европы, «Формула-1», этапы кубков мира, шахматных Олимпиад) «даже не будут рассматриваться». Турниры, контракты на которые уже подписаны, отменять не будут.