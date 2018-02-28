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Российские призеры Олимпиады в Пхенчхане получат BMW
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Российские призеры Олимпиады в Пхенчхане получат BMW 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российские спортсмены, завоевавшие награды на Олимпийских играх в Южной Корее, получат автомобили BMW производства калининградского завода "Автотор", сообщил РИА Новости представитель предприятия.
Спортсмены вернулись в Москву в понедельник. Россияне, выступавшие под олимпийским флагом, выиграли две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете Игр.
"Олимпийцы получат автомобили BMW Х4, Х5 и Х6. Все они вышли с конвейера калининградского "Автотора". Это обычные серийные автомобили различной комплектации, не самой простой", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что специального заказа на выпуск автомобилей для участников Олимпийских игр не было. С завода машины поступают в Москву на центральный склад готовой продукции BMW, откуда они распределяются по дилерским центрам.
В среду президент России Владимир Путин встретится с российскими спортсменами, выступавшими на Олимпийских играх в Южной Корее, и вручит им государственные награды. В этой Олимпиаде не все российские спортсмены смогли принять участие из-за допингового скандала. Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года приостановил членство Олимпийского комитета России, но разрешил "чистым" российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом при соблюдении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".
Спортсмены, завоевавшие медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, также получали государственные награды и ключи от новых автомобилей BMW. Всего 100 медалистов Игр в Рио (46 чемпионов, 24 серебряных призера и 30 бронзовых — с учетом командных видов спорта) стали обладателями машин: победители Олимпиады получили BMW X6, серебряные призеры — X4, бронзовые — X3. Все экземпляры памятных моделей X-серии были собраны в России, на заводе "Автотор" в Калининграде. Вместо государственных регистрационных знаков на автомобилях значились имена и фамилии призеров. По закону ездить без номерных знаков на новой машине можно в течение 10 дней.
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