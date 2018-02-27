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Трамп назначил главу делегации США на Паралимпиаде-2018
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Трамп назначил главу делегации США на Паралимпиаде-2018 

Газета.Ru 27 февраля 2018
Фото: Carlos Barria/Reuters
Президент США Дональд Трамп назначил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен главой официальной делегации на Паралимпиаде-2018, которая стартует 9 марта в Пхенчхане, сообщает ИНТЕРФАКС.
"Для меня большая честь возглавить официальную делегацию США на Зимних паралимпийских играх в этом году", — написала Нильсен в своем твиттере.
Министр добавила, что не могла бы сильнее поддержать американскую сборную.
Отмечается, что полный состав делегации будет объявлен в ближайшие дни.
Ранее газета The Washington Post опубликовала статью о том, что сборная США не оправдала надежд американских болельщиков на Олимпиаде-2018, вынеся именно эти слова в заголовок.
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