Трамп назначил главу делегации США на Паралимпиаде-2018

"Для меня большая честь возглавить официальную делегацию США на Зимних паралимпийских играх в этом году", — написала Нильсен в своем твиттере. Президент США Дональд Трамп назначил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен главой официальной делегации на Паралимпиаде-2018, которая стартует 9 марта в Пхенчхане, сообщает ИНТЕРФАКС

Министр добавила, что не могла бы сильнее поддержать американскую сборную.

Отмечается, что полный состав делегации будет объявлен в ближайшие дни.